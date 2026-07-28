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Infrasauna pro dva: Romantika a zdraví v pohodlí domova
Infrasauna pro dvě osoby představuje ideální spojení komfortu, relaxace a zdravého životního stylu. Jde o vůbec nejoblíbenější velikost české infrasauny určené pro páry, která přináší dokonalý zážitek ze společného saunování přímo v pohodlí vašeho domova.
Nejprodávanější kategorie pro domácí wellness
Dvoumístné infrakabiny dlouhodobě dominují trhu, a to především díky svým kompaktním rozměrům, které nezabírají zbytečně mnoho místa. Tento typ sauny snadno umístíte nejen do rodinného domu, ale i do prostornějšího bytu, protože zabere zhruba necelé 2 metry čtvereční podlahové plochy. Běžné rozměry typizované dvoumístné infrasauny se pohybují přibližně kolem 160 × 120 × 210 cm.
Moderní modely v této kategorii vynikají elegantním designem, použitím prémiových dřevin a špičkovým zpracováním. Samozřejmostí bývá bohatá výbava zahrnující intuitivní ovládání, příjemné LED osvětlení a integrovaný audio systém. Z hlediska provozu jde navíc o velmi úsporné řešení, jelikož spotřeba elektrické energie během jednoho pětadvacetiminutového cyklu vychází přibližně na 15 Kč. Rychlý nástup relaxace zaručují infrazářiče, které dosahují plného výkonu již za jedinou sekundu po zapnutí. Ty prohřívají tělo zevnitř a udržují v kabině velmi příjemnou teplotu v rozmezí 40 až 55 °C.
Diskuze o uspořádání: Sezení vedle sebe vs. rohová varianta
Při výběru infrasauny pro dva často vyvstává otázka, jaký tvar kabiny zvolit. Poskytnuté údaje o typizovaných modelech primárně pracují s obdélníkovým tvarem, který nabízí dostatek prostoru pro pohodlné sezení dvou osob vedle sebe. Klasické uspořádání se sezením v jedné linii je perfektní pro bezprostřední sdílení relaxace a velmi snadno se umisťuje ke kterékoli rovné zdi. Velikost takové kabiny přesně odpovídá výkonu použitých infrazářičů, což zajišťuje rovnoměrné a vysoce účinné prohřátí celého těla bez zbytečných energetických ztrát.
Rohová varianta je naopak často diskutována jako chytrá alternativa pro ty, kteří potřebují maximálně efektivně využít volný roh místnosti, kam by se standardní obdélníkový model nevešel. Ať už se rozhodnete pro klasické sezení bok po boku, nebo pro tvarovanou rohovou kabinu, klíčové je přizpůsobení sauny vašemu prostoru.
Pokud vám nevyhovují běžné rozměry nebo tvary, nabízí se možnost výroby infrasauny na míru, díky které kabinu dokonale sladíte s dispozicí vašeho interiéru. Získáte tak osobní a funkční wellness zónu, která plně vyhoví vašim prostorovým i estetickým nárokům.