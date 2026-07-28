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Nesnesitelná horkost bytí Bely Schenkové: Horká komedie o ženách po padesátce se skvělým obsazením
Audiotéka už nabídla několik takzvaných superprodukcí. Jedna z posledních s názvem Nesnesitelná horkost bytí vám dost možná zajistí spoustu zábavy a smíchu. Má luxusní obsazení a jednu nevýhodu. Trvá jen 3 hodiny 18 minut.
Když děti odcházejí a tělo mění pravidla
Tak trochu netradiční děj o tom, co prožívají ženy ve středním věku. Děti odcházejí z domu, je potřeba se více starat o rodiče, no a vlastní tělo… To se chová podle trochu jiných pravidel. Období přechodu často není úplně snadné a různé ženy se s ním vypořádávají podle svého. O tom vypráví konverzační komedie Bely Schenkové Nesnesitelná horkost bytí.
Život několika kamarádek, které se jednoho dne postupně scházejí u jedné z nich, aby u bazénu oslavily její narozeniny, je plný starostí, chvilek napětí, šoků, ale také smíchu a radosti. Dámská jízda se spoustou překvapení je v plném proudu.
Narozeninová oslava, která se pořádně rozjede
V superprodukci Audiotéky účinkují především skvělé herečky Lenka Krobotová, Regina Rázlová, Ivana Chýlková, Dana Morávková, Jitka Sedláčková a Pavla Beretová a vedle nich nabízí tato komedie rozdělená do šesti dílů i party pro mužské role. Těch se ujali David Novotný, Daniel Krejčík, Jiří Lábus, Ondřej Brousek, Jiří Vyorálek, Michal Sieczkowski. Průvodcem celého příběhu se stal Petr Stach.
Šestidílný audioseriál Nesnesitelná horkost bytí je pořádnou párty. Sice je tu hlavní hrdinka Anna, ale velký prostor dostává i její matka, která trpí Alzheimerovou nemocí, ale také nesmělá Denisa, či Linda, která působí jako živelná pohroma. Na návštěvu přijde i excentrický pár gayů, občas se připojí i Annin soused. Dějem zamíchá upovídaný loskuták, který neví, kdy by měl držet zobák. Popíjí se a povídá. Po padesátce život nekončí, ale může třeba nabídnout i zcela jiný začátek.
Toto téma se dá zpracovat různě. Herečka, loutkářka, režisérka, scenáristka Bela Schenková vytvořila reálný příběh, který vám přichystá několik velmi zábavných hodin. To, že se do realizace titulu vrhla naplno, dokazuje i to, že tvůrčí tým i kompletní herecké obsazení pozvala na natáčení do svého domu, na zahradu k bazénu.
Dost možná budete litovat, že je tato skvělá jízda už u konce a vy dál nemůžete sledovat tuto svéráznou skupinku lidí. Když se pustíte do poslechu, je potřeba počítat s tím, že tento pořad si rozhodně nebere nějaké servítky. Servíruje životní příběhy s pořádnou mírou šťavnatosti, pikantérie a nazývá věci tak, jak jsou. Vynikající herečky a herci příběhu dodali ještě větší náboj a přichystali posluchačům neuvěřitelnou porci zábavy, u které se dost možná budete červenat.
Na neveselá témata se nemusíme dívat vždy zcela vážně. Bela Schenková dokazuje, že to jde i s humorem a nadhledem a že pak se dost možná budeme cítit mnohem lépe. Obzvlášť, pokud nám bude blízký věk žen z příběhu.
Superprodukce plná reálných zvuků
Audiotéka si tuto superprodukci připravila na začátek léta a s horkými letními dny, kdy často padají zábrany, ladí báječně. Superprodukce znamená, že natáčení je plné reálných zvuků a probíhalo třeba právě i u bazénu. A tak se třeba ochotná sousedka postarala o skvělé občerstvení a mistr zvuku a zvukový designer této série Bojan Bojič se musel vypořádat s nástrahami, které natáčení v terénu přináší. Ve vedlejším domě probíhala rekonstrukce, z různých stran se ozývaly sekačky, občas proletělo letadlo. To vše nabídlo úžasný koktejl, který si budete chtít vypít – totiž poslechnout – najednou. Osvěžující a zároveň pořádně horký titul by si zasloužil pokračování.
Autor a režie: Bela Schenková
Dramaturgie: Tereza Nováková
Záznam zvuku: Ondřej Svěrák, Bojan Bojič
Střih mluveného slova: David Šindelář
Zvukový design a postprodukce: Bojan Bojič
Produkce: Denisa Burešová
Produkční spolupráce: Alžběta Hlinková, Lucie Laňková
Šéfproducent: Michal Sieczkowski
Obsazení: Lenka Krobotová, Regina Rázlová, Petr Stach, Pavla Beretová, Ivana Chýlková, Dana Morávková, Jitka Sedláčková, David Novotný, Daniel Krejčík, Jiří Lábus, Ondřej Brousek, Jiří Vyorálek, Michal Sieczkowski
Pro Audioteku vyrobila společnost AudioWorkers v roce 2026.