(c) Styl života, 2026, kontakt
Podlahové zásuvky v moderním interiéru: když elektřina nemusí vést ze stěny
Při plánování elektroinstalace jsme dlouho byli zvyklí na jednoduché pravidlo: zásuvka patří na stěnu. Moderní architektura ale stále častěji pracuje s otevřenými dispozicemi, velkými prosklenými plochami, ostrůvkovým nábytkem nebo pracovním místem uprostřed místnosti. A právě tehdy může být klasická zásuvka na stěně příliš daleko.
Řešením jsou podlahové zásuvky. Elektrickou energii, datové připojení nebo USB konektory mohou přivést přímo tam, kde je skutečně potřebujete, a přitom nemusí narušovat čistý vzhled interiéru.
Proč se podlahové zásuvky objevují i v moderních domácnostech?
Podlahová elektroinstalace nemusí znamenat velkou kancelářskou krabici ukrytou pod odklápěcím víkem. Současná řešení mohou být naopak velmi subtilní a stát se prakticky nenápadnou součástí podlahy.
Hlavní výhodou je větší svoboda při návrhu dispozice. Umístění nábytku už nemusí být tolik podřízené tomu, kde se nachází nejbližší zásuvka na stěně.
Podlahová zásuvka může najít využití například:
- u sedací soupravy umístěné uprostřed obývacího pokoje,
- pod pracovním nebo konferenčním stolem,
- v otevřených kancelářských prostorách,
- v kuchyni nebo u samostatně stojících prvků,
- v reprezentativních komerčních interiérech,
- všude tam, kde jsou klasické stěnové zásuvky příliš vzdálené.
Výsledkem může být nejen praktičtější elektroinstalace, ale také čistší prostor bez prodlužovacích kabelů vedených přes místnost.
Zásuvka, která v podlaze téměř zmizí
U minimalistického interiéru rozhodují detaily. Výrazná plastová zásuvka nebo rozměrná instalační krabice proto mohou působit rušivě i v jinak precizně navrženém prostoru.
Zajímavou alternativu představují minimalistické zásuvky Rond. Podlahové provedení vychází z minimalistického konceptu řady rond 2.0 a používá kompaktní kruhové krycí desky.
Podlahové řešení Rond lze podle konkrétního provedení integrovat do:
- dřevěné podlahy,
- dlažby,
- betonu.
Krycí desky jsou dostupné v průměrech 60 a 68 mm a vybírat lze z různých povrchových úprav, například broušené oceli, broušené mosazi nebo tmavého bronzu. Zásuvka tak nemusí být prvkem, který se snažíme za každou cenu schovat. Naopak může barevně a materiálově navázat na další detaily interiéru.
U vybraného podlahového řešení Rond je k dispozici také krytí IP66.
Podlahová zásuvka nemusí přenášet pouze elektřinu
Při plánování moderní elektroinstalace je vhodné přemýšlet nejen nad klasickými elektrickými zásuvkami. Na jednom místě můžeme potřebovat napájení notebooku, nabíjení telefonu, připojení obrazovky nebo datovou síť.
Právě zde se možnosti podlahových systémů výrazně rozšiřují.
Příkladem je belgická značka Lithoss, která se specializuje na ručně vyráběné designové elektroinstalační prvky. Její kolekce Arpi nabízí podlahová řešení, která kombinují minimalistický vzhled, kovové materiály a různé typy připojení. Nabídku designových vypínačů a zásuvek Lithoss lze využít v náročných rezidenčních i komerčních projektech.
Podle zvoleného provedení mohou podlahové zásuvky Arpi nabídnout například:
- klasickou elektrickou zásuvku,
- USB-A a USB-C,
- USB-C + USB-C,
- HDMI,
- datovou zásuvku RJ45,
- připojení pro reproduktory,
- TV a rádio.
Elektroinstalace se díky tomu může přizpůsobit konkrétnímu způsobu využití místnosti namísto toho, aby se zařízení následně přizpůsobovala možnostem elektroinstalace.
IP64 nebo IP66: důležitý parametr při výběru
Vedle vzhledu je potřeba sledovat také technické parametry konkrétního řešení. Jedním z nich je stupeň krytí IP, který vyjadřuje ochranu elektrického zařízení před vniknutím pevných částic a vody.
V nabídce podlahových zásuvek lze najít například provedení IP64 a IP66. Vyšší stupeň ochrany rozšiřuje možnosti použití a dává smysl zejména tam, kde může být elektroinstalační prvek vystaven náročnějším podmínkám.
Lithoss Arpi je například dostupný v řadách:
- Arpi TAIL IP64,
- Arpi IP66 SQUARE,
- Arpi IP66 ROUND.
Liší se nejen stupněm krytí, ale také tvarem a konstrukcí krytu. K dispozici jsou hranaté i kulaté varianty, řešení se šroubovacím víčkem nebo s klapkovým krytem.
Podlahové zásuvky je nejlepší plánovat včas
U klasické zásuvky na stěně lze někdy její polohu upravit i v pozdější fázi rekonstrukce. U podlahové instalace je vhodné postupovat opačně a její umístění řešit už během návrhu elektroinstalace.
Před realizací je dobré znát především:
- budoucí rozmístění nábytku,
- místa, kde bude potřeba elektrické nebo datové připojení,
- typ a skladbu podlahy,
- požadovaný typ zásuvky nebo datového modulu,
- požadavky na stupeň krytí,
- způsob instalace konkrétního systému.
U některých systémů se jednotlivé části sestavy vybírají samostatně. Například řešení Rond pracuje s modulem zásuvky, krycí deskou a podlahovou podporou. Je proto důležité předem ověřit, jaké komponenty jsou pro konkrétní instalaci potřeba.
Čím dříve se podlahové zásuvky zahrnou do projektu, tím lépe je lze sladit s dispozicí místnosti i výsledným vzhledem podlahy.
Dřevo, dlažba, beton i kovové detaily
Jednou z největších předností současných podlahových zásuvek je možnost jejich začlenění do různých materiálů.
V minimalistickém interiéru s dřevěnou podlahou může dobře fungovat subtilní kruhový kryt v broušeném kovu. V prostoru s dlažbou lze elektroinstalaci vizuálně potlačit nebo naopak záměrně zvýraznit kontrastním povrchem. U industriálněji pojatých interiérů lze pracovat také s instalací do betonu.
V nabídce se objevují povrchové úpravy jako:
- broušená nebo leštěná nerezová ocel,
- mosaz,
- bronz,
- tmavé kovové odstíny,
- černá.
Elektroinstalace se tak stává další součástí materiálového konceptu interiéru podobně jako kliky, svítidla nebo další kovové detaily.
Detail, který může změnit fungování celé místnosti
Dobře navržená elektroinstalace by měla být praktická v každodenním používání, ale současně respektovat architekturu prostoru. Podlahové zásuvky řeší situace, ve kterých už klasické umístění zásuvek na obvodových stěnách nestačí.
Největší smysl mají tam, kde chceme zachovat otevřenou dispozici, minimalizovat viditelné kabely a dostat napájení nebo data přímo k místu jejich použití.
Při správném návrhu přitom podlahová zásuvka nemusí působit jako technický kompromis. Díky kompaktním rozměrům, kovovým povrchům a možnosti sladění s materiálem podlahy se může stát nenápadným detailem, kterého si téměř nevšimnete – dokud jej nepotřebujete použít.