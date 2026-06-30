(c) Styl života, 2026, kontakt
Změna praktického lékaře: jaká jsou vaše práva a povinnosti?
Hned v úvodu je potřeba uvést, že zvažovat změnu je naprosto legitimní. A to nejen, když se například stěhujete – stačí, že vám stávající péče nevyhovuje. V článku vysvětlíme, jak naplno využít práva pacientů na změnu praktického lékaře a co je dobré vědět, aby byl přechod co nejhladší.
Jak poznat, že je čas na změnu praktického lékaře
Mezi hlavní důvody samozřejmě patří změna bydliště. Průzkumy ukazují, že čím blíž ordinace je, tím svědomitěji lidé dodržují preventivní prohlídky.
K dalším důvodům pro změnu praktického lékaře patří:
- Nevyhovující komunikace – lékař dostatečně nevysvětluje diagnózu nebo léčbu.
- Dlouhé čekací doby a fronty v čekárně – pokud trvá týdny, než lékař najde termín, je něco špatně.
- Kvalita péče – otálení s vydáním doporučení ke specialistovi, špatná nebo pozdní diagnóza a přetrvávající chronické problémy jsou pádným důvodem ke změně.
Jak provést změnu praktického lékaře
Změna praktického lékaře je jednodušší, než se zdá. Nejprve si vyberte nového lékaře a ověřte, že přijímá nové pacienty – většina ordinací tuto informaci uvádí přímo na webu. Pak se zaregistrujte, osobně nebo online, a podepište registrační list. Formální odhlášení z předchozí ordinace není potřeba.
Moderní ordinaci praktického lékaře, například v Hradci Králové,poznáte tak, že se můžete registrovat rovnou online přes formulář na webu. Odpověď dostanete do pár dnů a termín přes online objednání máte do pár vteřin.
Co potřebujete na první návštěvu a jak probíhá
Na první návštěvu si vezměte kartičku pojištěnce a ideálně také přehled léků, které pravidelně užíváte, a případné propouštěcí zprávy nebo výsledky vyšetření – nový lékař je ocení, než dorazí informace od původního lékaře. Na předání dokumentace má totiž původní lékař 30 dnů. Váš souhlas s jejím předáním nový lékař většinou vyřídí přímo při registraci.
Úvodní vyšetření ale můžete absolvovat hned. Počítejte s tím, že nový praktik se při první návštěvě většinou zeptá na:
- chronické nemoci a dlouhodobé diagnózy,
- léky, které pravidelně užíváte,
- alergie na léky či potraviny,
- prodělané operace,
- rodinnou anamnézu,
- aktuální potíže.
Kdo změnu praktika nahlásí pojišťovně?
Ohlášení na pojišťovnu nový praktik zpravidla zařídí sám – vy se o to starat nemusíte. Pokud si chcete změnu ověřit, můžete ji zkontrolovat v online účtu nebo aplikaci své pojišťovny.
Změna praktického lékaře očima legislativy
Zákon o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.) zaručuje každému pacientovi právo svobodně si zvolit poskytovatele zdravotních služeb, a to bez udání důvodu. Stejný zákon vám dává právo vyžádat si konzultaci u jiného lékaře, i když svého praktika neměníte.
Právo pacientů na změnu praktika s ohledem na čas
Na změnu praktického lékaře máte právo jednou za tři měsíce od předchozí registrace. Toto omezení se týká pouze registrujících lékařů – tedy praktického lékaře, gynekologa a stomatologa. U ostatních specialistů žádná časová podmínka neplatí.
Zajímavost: Praktického lékaře nemá v Česku přes 920 tisíc lidí, z toho více než 131 tisíc dětí. Čtyřicet procent praktiků je přitom starších šedesáti let – jejich odchod do penze se dá očekávat v nejbližších letech. Vybrat si správného lékaře včas se proto vyplatí.
Změna praktického lékaře není složitá – přesto platí, že čím déle vás ošetřuje jedna ordinace, tím lépe vás zná, a tím kvalitnější péči můžete očekávat. Při výběru nového praktického lékaře v Hradci Králové proto věnujte pozornost dostupnosti, ordinačním hodinám i způsobu komunikace.
Zdroje:
https://www.moje-doktorka.cz/
https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/praktickeho-lekare-nema-skoro-desetina-cechu-situace-se-podle-valka-zlepsi-354977
https://www.vzp.cz/o-nas/nejcasteji-resite/otazka/jak-casto-mohu-menit-praktickeho-lekare
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#cast4