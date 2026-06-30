Změna praktického lékaře: jaká jsou vaše práva a povinnosti?

Hned v úvodu je potřeba uvést, že zvažovat změnu je naprosto legitimní. A to nejen, když se například stěhujete – stačí, že vám stávající péče nevyhovuje. V článku vysvětlíme, jak naplno využít práva pacientů na změnu praktického lékaře a co je dobré vědět, aby byl přechod co nejhladší.

lekari v nemocnici
Foto: Unsplash

Jak poznat, že je čas na změnu praktického lékaře

Mezi hlavní důvody samozřejmě patří změna bydliště. Průzkumy ukazují, že čím blíž ordinace je, tím svědomitěji lidé dodržují preventivní prohlídky.

K dalším důvodům pro změnu praktického lékaře patří:

  • Nevyhovující komunikace – lékař dostatečně nevysvětluje diagnózu nebo léčbu.
  • Dlouhé čekací doby a fronty v čekárně – pokud trvá týdny, než lékař najde termín, je něco špatně.
  • Kvalita péče – otálení s vydáním doporučení ke specialistovi, špatná nebo pozdní diagnóza a přetrvávající chronické problémy jsou pádným důvodem ke změně.

Jak provést změnu praktického lékaře

Změna praktického lékaře je jednodušší, než se zdá. Nejprve si vyberte nového lékaře a ověřte, že přijímá nové pacienty – většina ordinací tuto informaci uvádí přímo na webu. Pak se zaregistrujte, osobně nebo online, a podepište registrační list. Formální odhlášení z předchozí ordinace není potřeba.

Moderní ordinaci praktického lékaře, například v Hradci Králové,poznáte tak, že se můžete registrovat rovnou online přes formulář na webu. Odpověď dostanete do pár dnů a termín přes online objednání máte do pár vteřin.

Co potřebujete na první návštěvu a jak probíhá

Na první návštěvu si vezměte kartičku pojištěnce a ideálně také přehled léků, které pravidelně užíváte, a případné propouštěcí zprávy nebo výsledky vyšetření – nový lékař je ocení, než dorazí informace od původního lékaře. Na předání dokumentace má totiž původní lékař 30 dnů. Váš souhlas s jejím předáním nový lékař většinou vyřídí přímo při registraci.

Úvodní vyšetření ale můžete absolvovat hned. Počítejte s tím, že nový praktik se při první návštěvě většinou zeptá na:

  • chronické nemoci a dlouhodobé diagnózy,
  • léky, které pravidelně užíváte,
  • alergie na léky či potraviny,
  • prodělané operace,
  • rodinnou anamnézu,
  • aktuální potíže.

Kdo změnu praktika nahlásí pojišťovně?

Ohlášení na pojišťovnu nový praktik zpravidla zařídí sám – vy se o to starat nemusíte. Pokud si chcete změnu ověřit, můžete ji zkontrolovat v online účtu nebo aplikaci své pojišťovny.

Změna praktického lékaře očima legislativy

Zákon o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.) zaručuje každému pacientovi právo svobodně si zvolit poskytovatele zdravotních služeb, a to bez udání důvodu. Stejný zákon vám dává právo vyžádat si konzultaci u jiného lékaře, i když svého praktika neměníte.

Právo pacientů na změnu praktika s ohledem na čas

Na změnu praktického lékaře máte právo jednou za tři měsíce od předchozí registrace. Toto omezení se týká pouze registrujících lékařů – tedy praktického lékaře, gynekologa a stomatologa. U ostatních specialistů žádná časová podmínka neplatí.

Zajímavost: Praktického lékaře nemá v Česku přes 920 tisíc lidí, z toho více než 131 tisíc dětí. Čtyřicet procent praktiků je přitom starších šedesáti let – jejich odchod do penze se dá očekávat v nejbližších letech. Vybrat si správného lékaře včas se proto vyplatí.

Změna praktického lékaře není složitá – přesto platí, že čím déle vás ošetřuje jedna ordinace, tím lépe vás zná, a tím kvalitnější péči můžete očekávat. Při výběru nového praktického lékaře v Hradci Králové proto věnujte pozornost dostupnosti, ordinačním hodinám i způsobu komunikace.

Zdroje:

https://www.moje-doktorka.cz/
https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/praktickeho-lekare-nema-skoro-desetina-cechu-situace-se-podle-valka-zlepsi-354977
https://www.vzp.cz/o-nas/nejcasteji-resite/otazka/jak-casto-mohu-menit-praktickeho-lekare
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#cast4

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