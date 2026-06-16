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Útěk na řecký ostrov od Kate Frost: Pohodové letní čtení ze slunečné Kefalonie o novém začátku a rodinném tajemství
Xanthe Foxová má zdánlivě dokonalý život, ale ten se najednou změní. Potřebuje udělat radikální řez a začít znovu. Tak trochu tradiční děj o hledání štěstí se i přesto skvěle čte a hodí se přibalit do tašky na dovolenou.
Xanthe je poměrně úspěšná divadelní herečka z Londýna. Bohužel o to méně se jí daří v osobním životě. Její bývalý přítel je také herec a slavnější než ona. Podvedl ji s kým jen mohl a o jeho chování vědí všichni. Bulvár a lidé jejich příběh milují.
Xanthe je poloviční Řekyně a po své kmotře Agátě zdědí vilu Aster v Řecku ve slunné Kefalonii. Rozhodne se, že svou kariéru na chvíli přeruší. Chce si odpočinout, a tak se přestěhuje do vily. Nečeká ji ale ta nádherná vila, která jí zůstala ve vzpomínkách z dětství. Dům je neupravený, protože kmotra byla na konci života velmi nemocná.
Když Xanthe přijede, hned se setká se svojí sousedkou, která je na ni naštvaná, protože podle ní měl vilu zdědit její syn Dimitris. Ani první setkání charismatického zahradníka Dimitrise s Xanthe není sluníčkové, ale určitě není jejich poslední. Maminka Xanthe pocházela z Řecka, ale po určitých událostech se tam odmítala vrátit. Xanthe se nejen snaží opravit vilu, ale také prozkoumat, jaké byly důvody, proč její maminka na toto krásné místo zanevřela.
Britská autorka Kate Frost píše podobně jako Julie Caplin a Jenny Colgan romantické útěky. Hřejivé romantické příběhy česky vydává Nakladatelství Kazda. Útěk na řecký ostrov je již pátým titulem, kterým si čtenářky mohly zpříjemnit obyčejné dny. Je to milá jiskřivá oddechovka, ideální na dovolenou. Ačkoliv knihy Kate Frost jsou tak trochu předvídatelné, čtenář se ale rozhodně nenudí a může si třeba v tomto případě užívat nádherně prosluněné atmosféry řecké Kefalonie. Lákadlem knihy je slunečné řecké prostředí, jídlo, mezilidské vztahy a možnost začít znovu.
Když knihu vezmete jako pohodové letní čtení se zajímavými kulisami, budete se nejspíš už těšit na další titul. Na knižní pulty právě míří nová kniha Kate Frost, která dostala český název Ostrov zalitý sluncem. Čtenáře zavede na sluncem zalitou Madeiru.
Vydavatel: Nakladatelství Kazda, 2026, originál: A Greek Island Escape, překlad Martin Richter, 336 str.