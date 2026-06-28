(c) Styl života, 2026, kontakt
Černá komedie Smrt mu sluší ve smíchovském Švandově divadle je trhák, který vás donutí smíchy brečet
Na tuhle bláznivou komedii z divadelního prostředí jsem měla zálusk už dlouho, a konečně se podařilo. A je to zážitek, u kterého slzíte smíchy od začátku do konce, a nevíte, k čemu podobnému to přirovnat…
Seriálový a divadelní herec Bob Barel silně touží konečně získat Thálii. Jeho agent a kamarád Kamil mu v tom vydatně pomáhá, i když s ním má svatou trpělivost – tak jako každý agent se svým značně náročným klientem. Hlasování o Thálii tentokrát leží na bedrech rozhodujícího hlasu, který má divadelní kritik David Hartmann. A Bob s Kamilem nevymyslí nic lepšího, než ho pod falešnou záminkou pozvat k sobě domů a zkusit ho získat na svou stranu. Co by se tak mohlo pokazit? Pokazit se může úplně všechno, pochopitelně. Zakrátko oba packalové musí řešit ožehavou otázku, co s mrtvolou?
Naštěstí se v Národním divadle právě chystá pohřeb velkého umělce, se všemi poctami a katafalkem na pódiu. Tam někde už se další mrtvola ztratí…
Vy sice tušíte, kam to celé směřuje, co ale netušíte je, co bude mezitím. Co všechno se v divadle může stát, co všechno jsou divadelníci ochotní podstoupit, čemu věří a po čem prahnou…
Michal Dlouhý je coby Bob Barel geniální. Jeho patetické přehrávání k Barelovi nesmírně sedí, úplně mu toho egoistického debila věříte. A hysterické záchvaty, na ty je přeborník. Kamil Halbich je v roli agenta Kamila – civilnějšího, zoufalejšího, snažícího se o nějaké normální řešení – také skvělý. Spolu už hrají v Kdo je tady ředitel? A tuhle hru vlastně dostali napsanou přímo na tělo.
Když potřebujete obsadit roli zoufalého, potícího se a zběsile improvizujícího ředitele Národního Divadla, Robert Jaskow na to padne jako ulitý. Ansábl tu doplňují ještě rekvizitář Miroslav Hruška, dramaturgyně divadla Natálie Řehořová, a samozřejmě David Punčochář, hrající mrtvolu.
Diváci většinu času hýkají smíchy a nevěří svým očím, co všechno se dá na téma „mrtvý kritik“ vymyslet. Dojde i na obligátní „tělo v koberci“, kteroužto zápletku dosyta vytěžili v Kalichu ve hře Kouči v nesnázích. Ale tady to kobercem rozhodně nekončí. Režisér a scénárista navíc do hry zakomponoval spoustu divadelních a filmových odkazů, takže se občas smějí jen ti, kteří je zachytili a pochopili. Navíc další vrstva vtipu je v tištěném programu, kde je uvedena recenze právě od Hartmanna na tuto hru. Spoiler: Totálně je ztrhal.
Smrt mu sluší je hodně, hodně černá komedie, u které budete brečet smíchy. Hra, jež vás přesvědčí, že divadelníci jsou zvláštní živočišný druh, který by měl být vědecky zkoumán…
Švandovo divadlo
Délka představení: 2 hod 25 min včetně přestávky
Režisér: Daniel Hrbek
Dramaturgie: David Košťák
Scéna: Petr Masopust
Kostýmy: Paulína Bočková
Hudba: Daniel Hrbek
Hrají: Michal Dlouhý, Kamil Halbich, David Punčochář, Robert Jašków, Miroslav Hruška, Natálie Řehořová
Datum premiéry: 25. 5. 2019