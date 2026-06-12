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Divadlo Ungelt má další hvězdný hit! Tentokrát s názvem Švýcarsko. Ivana Chýlková a Petr Uhlík se střetávají v české premiéře hry o psaní a smrti
Veleúspěšná spisovatelka krimi a psychothrillerů Patricia Highsmith tráví „podzim svého života“ v ústraní kdesi ve Švýcarsku. Dohnal ji její nezdravý životní styl, cigarety a alkohol. Nemoc a připomínka lidské pomíjivosti ji však neskolila duševně, rozhodně nijak netrpí sebezpytováním nebo ztrátou sebedůvěry. Když ji proto navštíví mladý ambiciózní zástupce amerického nakladatele Edward, seřve ho jako psa. „Slečna Highsmith“ je zlá, cynická, arogantní. Vyděšený a koktající mladík jí jen stěží může sekundovat. Ale jeho úkolem je zajistit své firmě podpis na smlouvu pro úplně poslední knihu o panu Ripleym, a bez ní se vrátit nechce…
Tohle obsazení bylo naprosto geniální, těžko si lze představit někoho jiného, kdo by mohl ztvárnit zahořklou, inteligentní mrchu líp než Ivana Chýlková. Té zdatně nahrává Petr Uhlík, který se z nejistého chudinky pomalu oklepe a v druhé části ukáže úplně jinou tvář…
Kdo by neznal Talentovaného pana Ripleyho, sympatického vraha, kterému čtenáři drží palce, i když je to antihrdina? Ripley je legenda (a teprve letos vyšla česky druhá kniha Ripley pod zemí, v nakladatelství Slovart). Ale co dnes vlastně víme o jeho autorce? Evidentně to nebyla milá paní. Ripley byl jejím výtvorem, někým, do koho mohla promítnout leccos ze sebe. Což mluví za vše…
Když jdete na tuhle hru, znalost knih / filmů / seriálu o Tomu Ripleym není podmínkou – ale dá vám výhodu. Budete se určitě líp chytat při různých narážkách, budete vědět, o čem Highsmithová mluví. Švýcarsko není detektivka. I když se tu hodně mluví o psaní detektivek, o smrti, o nejlepším způsobu vraždy. Je to herecký koncert dvou představitelů, který je těžké zařadit – je lepší si ho prostě užít…
Představení mělo premiéru v roce 2014 v Sydney a od té doby se hraje s úspěchem po celém světě. V letošním roce možná přijde i filmové zpracování, kde těžce neuchopitelnou spisovatelku hraje Helen Mirren. V Divadle Ungelt mělo premiéru v březnu a i na letní scéně vás z něj bude příjemně mrazit…
Délka představení: 2 hodiny včetně přestávky
Autorka: Joanna Murray-Smith
Překlad: Lucie Kolouchová
Režie: Milan Schejbal
Dramaturgie: Pavel Ondruch
Výprava: Kateřina Baranowska
Hudba: Zdeněk Dočekal