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Darłówko bez příkras: Co opravdu nabízí oblíbené polské letovisko u Baltu
Mírný vítr, poměrně slunečné, počasí křik všudypřítomných racků a vůně moře. To je Darłówko, jeden z oblíbených cílů dovolených na pobřeží Baltu, je od Prahy vzdálené necelých 710 km autem. Co vás tady čeká, kromě neustálé připomínky výskytu jantaru?
Přímořské letovisko Darłówko je místem, kde můžete chodit podél pobřeží, vychutnávat si rybí speciality, navštívit maják, nakoupit spoustu suvenýrů a hlavně se koupat. Balt je sice chladnější moře, ale letos začátkem srpna mělo nějakých 19–20 °C. Letošní léto bylo poměrně teplé, takže o koupání či o procházky bosýma nohama po hrubém písku, kdy se přes ně přelévaly vlny, nebyla nouze.
Pláže jsou rozděleny na západní a východní a mají pozvolný vstup do moře. Západní část je klidnější a je na ní dostatek prostoru. Směrem k mostu a majáku, tedy k východní části, vede promenáda a je to jedna z příjemných procházek kousek od moře. Ale nemusíte se tu jen koupat. Co dalšího se dá dělat?
Co si nenechat ujít v Darłówku
Rozsuvný most
Na pravé straně výše uvedeného obrázku přístavní části není zachycena další z atrakcí letoviska, rozsuvný most. Tento most přes přístavní kanál je skutečnou zajímavostí Darłówka. Spojuje východní a západní břeh a otevírá se v každou celou hodinu, pokud tam čekají lodě a další vodní dopravní prostředky. Most pochází z roku 1988 a nahradil starý dřevěný zvedací most ze 17. století, který byl (s několika přestavbami) funkční do roku 1977.
Doba, kdy se most otevírá, představuje především v sezóně značnou dávku trpělivosti. Okolo jsou lidé, aby to pozorovali, ale hlavně se hromadí lidé, kteří se chtějí dostat na druhou stranu. Někteří samotní, jiní s koly… Po otevření mostu pak v sezóně často nastává obrovský mumraj.
U mostu se nachází řídicí věž a ne náhodou se jí říká „UFO“. Má totiž tvar přistávajícího talíře.
Maják v Darłówku
Na východní straně, stejně jako řídicí věž, o pár set metrů blíž k moři, se nachází maják. Současný maják byl postaven v roce 1885 jako malá jednopatrová budova z červených cihel se čtvercovou dvoupatrovou věží. Ve druhém patře se nacházela kajuta pro pilota ve službě, který sledoval rejdu a obsluhoval maják. Na přelomu 20. století ale prošel řadou modernizací. Nejvýznamnější změna proběhla v roce 1927, kdy byla věž zvýšena o jedno patro a byla postavena galerie. Navrchu byl maják zakončen bílou ocelovou kopulí.
Maják v Darłówku je jediný maják v Polsku postavený na obdélníkovém půdorysu. Od roku 2023 je ale hlavní navigační světlo umístěno na střeše bytového domu Marina Royale, na druhé straně přístavního kanálu. Na bývalou věž majáku bylo instalováno naváděcí světlo s bílou, zelenou a červenou barvou.
Otevírací doba se také liší v závislosti na ročním období. Během zimních měsíců bývá maják otevřen od pondělí do pátku od 10:00 do 17:00. V létě je otevírací doba prodloužena až do západu slunce, což vám umožní obdivovat výhledy v nejlepším světle. Během léta (červen–srpen) stojí standardní vstupenka kolem 10–12 zlotých a zlevněná vstupenka 6–8 zlotých. Mimo sezónu jsou ceny nižší, někdy až o polovinu. Aktuální ceny je ale nejlepší vždy ověřit.
Východní vlnolam
Když už budete za majákem, vyplatí se jít dál po východním vlnolamu, který vypadá jako promenáda, až na konec, kde řada nadšenců loví ryby. Když takhle stojíte na konci vlnolamu a máte krásný výhled na Darłówko, může vás napadnout, že vlastně nově postavené hotely místu moc nepřispívají a nedodávají mu speciální charakter. Což je poměrně škoda.
Pokud se projdete po západní části břehu směrem po kanálu dál od moře, najdeme tam spoustu smażalní neboli smažíren ryb s různou kvalitou jídla i obsluhy. Najdete v nich hlavně smaženou tresku, ale i platýze, lososa či halibuta a k tomu hranolky a porci salátu. Horší pověst některých smažíren na polském pobřeží souvisí hlavně s tím, že se špatně odhaduje cena ryby. Bývá uvedena za 100 g, ne za celou porci. Protože nevíte, kolik bude ryba vážit, může cena překvapit. Překvapit může ale i výsledné jídlo, které dostanete. Například Smażalnia Manufaktura Rybna je dobrým cílem pro ty, kterým stačí se najíst v jednoduchých prostorách s milou obsluhou a šťavnatým jídlem. Porci za cenu 45 zlotých vidíte na níže uvedeném obrázku. O pár smażalní dál najdete i informační centrum.
Mám tak trochu pocit, že Darłówko v Západopomořanském vojvodství plně nevyužilo svých historických šancí, co se týká péče o budovy. Některé vypadají zanedbaně. Oproti tomu nedaleká Ustka nabízí velmi hezky udržovanou historickou část a její rybářské domky jsou skutečně nádherné. Díky tomu je v Ustce atmosféra mnohem zajímavější než v Darłówku. Přesto je dovolená příjemná díky procházkám po pláži, občasnému koupání i výletům.
Kam se vydat na výlet?
Nejspíš to bude hlavně město Darłowo, které je vzdálené asi 3 km. Je několik možností, jak se tam dostat: vodním taxi, autem, autobusem a samozřejmě také pěšky. Pokud nepůjdete po hlavní silnici, ale vezmete to cestou za posuvným mostem, většina cesty vede podél vody a je skutečně příjemná. Do města také jezdí vodní doprava, která vyjíždí z přístaviště u rozsuvného mostu. O městě plném překvapení se brzy dočtete na stránkách magazínu.
Kromě Darłówa, se můžete vydat i do Jarosławiece, vzdáleného autem zhruba 15–19 km, kde můžete navštívit cihlový maják, pláž, a třeba i muzeum jantaru.
Zdroje informací:
Město Darłowo – oficiální turistické informace https://www.darlowko.pl/atrakcje/wycieczki
DARLOT – turistická organizace regionu https://darlot.pl/