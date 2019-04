Ketodieta je v poslední době velmi populární a diskutovaná. Přesto, než se do jakékoliv diety pustíte, je třeba o ní něco vědět. Kuchařka Jany Ulíkové Ketodieta nabízí řadu informací na toto téma a samozřejmě nechybí ani spousta receptů.

Úvodní slovo kuchařky si vzala PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D., dietoložka pražské OB kliniky. Než se totiž do diety bezhlavě pustíte, je důležité vědět, že hrozí klasický jojo efekt. Velmi obezřetní by měli být nemocní třeba s cukrovkou druhého typu, případně s vysokým cholesterolem. V tom případě je potřeba konzultace s lékařem. Také je důležité vědět, že dieta je pouze dočasná změna jídelníčku, nejedná se o výživový směr.

Na závěr kuchařky najde komentář doktorky Hlavaté, který rozhodně stojí za přečtení. Na konci knihy je ho skoro až škoda. Upozorňuje totiž i na možná rizika spojená s touto dietou. Třeba i na to, že by se měla dodržovat maximálně tři týdny.

Nadváha je nemoc, kterou je třeba řešit, jinak může přispět k rozvoji různých nemocí. Někdy je třeba zhubnout i k plánovanému operačnímu zákroku. A právě třeba v tomto ohledu je ketodieta možným přínosem, případně při velké obezitě.

Neexistuje dieta k redukci hmotnosti, kterou byste mohli a měli držet celý život – a líbilo by se vám to. A i kdyby náhodou ano, tak by se to nelíbilo vašemu tělu, jemuž by velmi pravděpodobně chyběly důležité, doslova životně důležité látky. (Str. 14)