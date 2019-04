Legendární filmový muzikál oprášil inscenační tým zběhlých absolventů DAMU a dokázal, že téma má stále co říct. Strach z jinakosti se nás pořád drží.

Dejvice 50. let jsou šedivá čtvrť, kde se nic neděje a partičky mládeže se sice přetvařují v pionýru, ale jinak nemají do čeho píchnout. Až do rodiny ustrašeného policajta Prokopa přijede hlídat svou bláznivou tetu jistý Jiřička – řečený Bejby. Přitáhne do čtvrti svobodomyslnost a hlavně rock´n´roll a nic už nebude jako dřív.

Foto: Divadlo Na Fidlovačce

Milovníci původního filmu si tady přijdou na své. Až se vychytají všechny mouchy s mikroporty, užijete si všechny ty pecky, na které se každý těšil – Jednou mi fotr povídá, Kýbl bublin, Na kolena… A dostane navíc i spoustu dalších, na které už si nepamatuje. Tím spíš, že písničky jsou propojeny zbrusu novými dialogy.

Bigbít Ivana Hlase tady kapku přitvrdil, je víc rockovější a naživo ho hraje kapela Green Monster v horní části scény. Scéna je vůbec dosti minimalistická, tvoří ji především plácek mezi garážemi, který se snadno změní na byt, nádraží nebo výslechovou místnost. Přišlo mi, že oproti filmu přitvrdil i příběh. Je tu větší důraz na strach a podlézání režimu, svižné písničky tu střídají mrazivé scény, které vám připomenou, že tehdy nebylo nikomu do smíchu.

Z původního ansámblu klasické Fidlovačky tu zůstal pouze Jiří Racek, který si vystřihl děsivého předsedu Ivana, jeho ženu Miladu hraje taktéž fidlovačková Vanda Chaloupková, které se svou diblíkovskou tváří málokdo uvěří cynickou zpěvačku. Zbytek souboru je tolik omlazen, že nebudete nikoho znát, zato budete mít pocit, že jste u zrodu nových talentů. I když v první chvíli muzikálu máte obavu, jestli se v postavách vyznáte – všichni totiž nosí uniformní modráky a rudé šátky. Kostýmní výtvarnice chtěla zdůraznit jednotný šedý dav, z něhož nikdo nevyčnívá, naštěstí výrazné role vynikly navzdory montérkám. Výborný Lukáš Adam jako Bejby v rudé kožené bundě ovládl jeviště, kdykoli na něj vstoupil. Vojtěch Vodochodský jako číšník Eda byl zato mnohem větší ťululum než ve filmu a s jeho věčným výrazem jelimánka mu těžko věřit finální přerod v rebela. Josef Polášek je skvělý jako policajt a typický ustrašený čecháček, snažící se přežít a uchránit své děti, i za cenu ohnutého hřbetu – jako by tu roli psali pro něj.

Nová Šakalí léta jsou oproti filmu ostřejší, kritičtější, ale i rockovější. Nejen pamětníkům při některých scénách zatrne, ale všichni si budou spolu s akční kapelou podupávat. Při „Šakalech“ zkrátka celá Fidlovačka duní, až se chvějí sedačky…