Francouzský příběh o objevování vína, komiksu a smyslu života. Ústředními postavami jsou dva staří kamarádi, vinař a kreslíř. Kreslíš Etienne chce vytvořit komiks o vinicích, a tak požádá svého přítele Richarda, aby ho do všeho zasvětil. A on na oplátku vysvětlí příteli, co všechno obnáší vznik grafické knihy.

A tak se podíváme jak do moderní tiskárny, tak i do klasické dílny na dřevěné sudy. Poznáme s Étiennem mnohaměsíční makačku při prořezávání keřů i potěšení z dobrého příběhu, který si svého čtenáře chytí. Navštívíme i jiné přátele-ilustrátory (někteří možná i přispějí vlastní stránkou do příběhu) a různé přístupy k vinicím u různých vinařů.

Poznáme, jak obtížně se vysvětluje biodynamika někomu, kdo v ni nevěří (ale komu nevadí tahat rozprašovací kanystry). Anebo jak těžké i báječné je zvát vinaře do pařížských restaurací – protože hovor vždy skončí u kvality vína a přečtených knih.

Bylo zvláštní, jak třebaže oba obory jsou naprosto různé, přátelé mezi nimi nacházejí mnoho paralel. Oba svou práci milují, i když třeba není snadná nebo vysvětlitelná slovy. Dělá šťastnými nejen je, ale i ty, kteří si jejich výsledný produkt koupí – oba cítí určitou zodpovědnost vůči svým čtenářům/zákazníkům. (Také se dají přátelům doporučit oblíbená vína, stejně jako autoři…)

Ačkoli jsou kresby černobílé, úplně z nich cítíte krásu svítání nad vinicemi, bouřková mračna a jejich tíhu (a spolu se střídáním roční dob na vinici sledujete i postupné dorůstání Richardova medvědího plnovousu – kupodivu se líp malují vousy…)

Neználci je úsměvný, hřejivý a inspirativní komiks nejen o přátelství, ale hlavně o vínu a té podivné magii, jaká je zapotřebí pro jeho výrobu. Nemá ani tak děj, jako spíš myšlenku. Po tomhle komiksu máte chuť jet do kraje Loiry, nebo aspoň načít si láhev dobrého bílého a k tomu otevřít Alanovu válku nebo jiný, v knize zmiňovaný grafický román…

Originál: Les Ignorants, 2011, překlad: Tomáš Havel, vydal: Malvern, 2020, 272 stran