Lark potká šarmantního Tripa, který ji okouzlí. Po nevydařeném vztahu s flákačem je pro ni ambiciózní a úspěšný muž jako splněný sen. Navíc když jí pomůže financovat její vysněný projekt…

Jessica je omámená doktorem Jonem, jeho plány v oblasti nanotechnologií a jejich plánovaným společným životem. Však taky kvůli němu a práci v jeho firmě zahodila prestižní stáž v nemocnici. Jen musí být opatrná, aby v novém zaměstnání nikdo nepoznal, že spí s šéfem. A trpělivá, až se Jon konečně rozvede se svou budoucí bývalou ženou…

Holly po dvaceti letech a třech dětech ví, že vztah s Jackem už dávno vyvanul. Jsou už jen jako staří známí. I když bez jeho peněz by nemohla vést nadaci pro opuštěné koně, je vůbec ještě doopravdy šťastná?

Vrtalo mi hlavou, o čem tahle kniha bude. Protože není žádným tajemstvím, co ty tři ženy spojuje, že jistý pan Wright je Jon, Jack i Trip zároveň. V tomhle směru žádné překvapení nehrozí. V románu jde hlavně o tři milostné příběhy silných, sebevědomých žen. Nejsou to žádné naivní blbky, které by se nechali snadno oklamat. Ale Jonovo neskutečné charisma a životní elán jsou prostě strhující. Je jen na vás, jaké z žen budete fandit, která je vám nejbližší. Matka od rodiny, která se vzdala kariéry kvůli dětem, a teď svého příliš často nepřítomného muže podezírá. Nebo tajná milenka s čerstvě vytvořenou pozicí, která ve firmě vlastně nemá žádný smysl. Nebo Lark, mladá začínající podnikatelka, která díky Tripově podpoře zažívá chvíle úspěchu. Anebo se mezi tím budete snažit pochopit, co je to za chlapa, „ten Wright“. Proč to dělá, jak moc to s nimi myslí vážně… Je prostě až moc dokonalý, aby to byla pravda. I když ho začnete podezřívat, že možná není tak úplně normální, musíte zároveň skrytě obdivovat, jak všechny své souběžné životy zvládá, navazuje a proplétá. Svým způsobem je to fascinující.

I když je škoda, že se autoři, skrytí za pseudonymem, nepustili do pořádné krimi zápletky, lží a podvodů si tu užijete až až. Vlastně je až cynicky vtipné, jak se ten dokonale vystavěný svět začne tak od půlky knihy pomaličku hroutit. Je vám jasné, že Wrightovi nakonec spadne klec. Že ženy na jeho manévry dřív nebo později přijdou. Ale sledovat, jak k tomu neúprosně vše směřuje, jak jeho manipulace přestávají fungovat… to bylo naprosto opojné.

Román je vlastně o lžích, kterých se zuby nehty držíme, protože pravda by mohla bolet.

Originál: The Three Mrs Wrights, 2020, překlad: Diana Rykrová, vydal: Metafora, 2021, 427 stran