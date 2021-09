Zvolit si Krétu jako destinaci pro vaši dovolenou je bezesporu dobrý nápad. A to bez ohledu na to, co od dovolené očekáváte. Kréta nevyhoví snad jenom otužilcům a lyžařům.

Elafonisi. Foto: Wikimedia Commons / Eugeniy L, CC BY 3.0

Pokud plánujete zájezd na Krétu s cestovní kanceláří, můžete využít nabídek fakultativních výletů, které pořádají místní agentury. Nemusíte se starat o dopravu, výlety jsou s průvodcem a odborným výkladem v češtině nebo slovenštině a vaší starostí bude pouze přijít včas k odjezdu a na výletě se neztratit 🙂

Pokud nechcete být svázáni připravenými výlety, nebo pokud cestujete na Krétu individuálně, bez cestovky, nabízíme vám pár tipů na to, jak si z Kréty odvést skvělé zážitky.

Především budete potřebovat auto. Doporučujeme už předem, z domova se zamyslet nad půjčovnou auta na Krétě. Ušetří vám to na dovolené spoustu času, který můžete strávit zaslouženým odpočinkem.

Tip pro rodiny s dětmi – aquaparky, akvária, dinoparky

Tobogány, líné řeky a další vodní atrakce jsou sázkou na jistotu, stejně tak jako dinoparky, delfinária a mořská akvária. Na Krétě jsou jich desítky a to zejména na severním pobřeží ostrova. Za všechny jmenujme Watercity Waterpark Crete (35.31047, 25.25149) pár kilometrů od Heraklionu, nebo nedaleký Dinosauria Park (35.32676, 25.28758), či Krétské akvárium (35.33236, 25.28245), které je jedno z největších v Evropě a kde chovají asi 200 druhů mořských živočichů ve 20 tis. exemplářích. Vaše děti budou nadšené.

Tip pro zdatné i méně zdatné turisty – horské tůry a kaňony

Kréta je hornatý ostrov, dokonce nejhornatější ze všech řeckých ostrovů. Na relativně malé rozloze zde najdete několik desítek hor, jejichž vrcholky dosahují nadmořské výšky přes 2 tisíce metrů. To už dá pořádně zabrat i zkušeným turistům.

Na Krétě jsou tři hlavní pohoří. V západní části jsou to Bílé hory (Lefka Ori), tvořené bílým vápencem, v centrální části je to pohoří Idi s nejvyšší horou ostrova Psiloritis (2456 m.n.m.) a na východě pohoří Dikti. Těžko říci, které doporučit. To už je na vás. Jen nezapomeňte, že jste v subtropech, takže si vezměte dostatek vody. A že jste sice v subtropech, ale vysoko, takže si přibalte i oblečení.

Jestliže se držíte raději v nižších polohách, projděte si některý z kaňonů, kterých je na Krétě několik. Nejčastěji skloňovaná je samozřejmě nejdelší soutěska v Evropě – Samaria, ale tu doporučujeme pouze zdatnějším turistům. Pokud se necítíte na 18 km trasu, navštivte třeba menší a méně náročný kaňon Imbros ve východní části ostrova (35.24811, 24.16745).

Tip pro milovníky historie – vykopávky, kláštery, muzea

Podle řeckých bájí je Kréta ostrovem, kde se narodil Zeus, kde vzlétl Ikaros a kde Mínotaurus hledal cestu ven z bludiště.

Nehledě na báje, na Krétě se skutečně psala minimálně evropská historie. V průběhu staletí se zde měnily civilizace a kultury a všechny zanechaly na ostrově své stopy.

Najdete zde například odkryté ruiny rozlehlých královských paláců z dob mínojské civilizace, která vládla na Krétě skoro před 5 tisíci lety. Nejznámější z nich je palác Knossos (35.29843, 25.16114) na jih od hlavního města Heraklionu. Jde vůbec o největší archeologickou památku z doby bronzové, která kdy byla na ostrově odhalena.

Mínojskou civilizaci vystřídala mykénská, dórská, potom přišli Římané, Arabové, Osmani a tak dále.. Nejbližší historii psala 2.sv. válka a i tato smutná událost má na Krét své vlastní muzeum.

Historie na vás dýchne také při návštěvě některého se stovek klášterů, kterými je ostrov posetý. Jeden zde zmíníme. Je to pravoslavný klášter Agia Triada (Svatá trojice), ke kterému patří olivový háj z jehož plodů mniši lisují jeden z nejlepších olivových olejů vůbec. Pozor, míst se stejným názvem je na ostrově více, tento klášter leží na sever od Chanie (35.56080, 24.13519).

Tip pro plážové povaleče a nudisty

Na Krétě je několik stovek pláží a asi sto z nich pravidelně dostává ocenění Modrá vlajka. Největší pláže s mírným vstupem do moře jsou na severním pobřeží. Je zde také nejvíce hotelových komplexů a turistů.

Na jihu ostrova jsou kromě velkých a známých pláží, jako je Plakias (35.18461, 24.39990), Paleochora (35.23221, 23.67816), nebo krásná bílo-růžová Elafonisi (35.27100, 23.54139), také malé, mnohdy v úzkých zátokách ukryté pláže, ke kterým není úplně snadné se dostat. Ale námaha stojí za to. Nebývá tam moc lidí a je to takové divoce romantické. Jednou z nich je třeba pláž Glyka Nera (35.20165, 24.10709), na které vás čeká překvapení. Na několika místech zde totiž vyvěrá ze země velmi dobrá pitná voda.

Tip pro všechny – výlet na Santorini

Když už budete na Krétě, vyčleňte si jeden až dva dny a zajeďte si lodí na sopečný ostrov Santorini, jehož fotky znáte z každého katalogu cestovních kanceláří. Bílé domky ve stráni s bazény, které mají stejně modrou barvu, jako kupole kostelíků a obloha nad ostrovem. Už to máte před očima? Tak to je Santorini.

Krétu a Santorini dělí jen asi 140 km a cesta rychlejší lodí trvá kolem 2 hodin. Jestli si chcete Santorini užít, přespěte tam a na Krétu se vraťte až druhý den. Zažijete nejkrásnější západ slunce v životě.

Kdy nejlépe na Krétu vyrazit?

V květnu a červnu je nejzelenější, ale moře ještě není tak vyhřáté. Výborné období na tůry. V červenci a srpnu jsou největší vedra, takže pokud vám teploty nad 35°C nedělají dobře, nebude to pro vás. V září a říjnu jsou přijatelnější teploty a moře si stále drží svých cca 23 °C. Je zde také méně turistů a mnohdy nižší ceny. Období dešťů přichází až v druhé polovině října a někdy dokonce až počátkem v listopadu.

Příjemnou dovolenou na Krétě!