Klinická psycholožka a psychoterapeutka, Mgr. Lenka Šnajdrová, má v současné době soukromou psychoterapeutickou praxi v Mikulově. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v analytické psychologii. V Portále vyšly její knihy Psychoterapie našich prababiček a Léčivý rodokmen – Jak prababičky ovlivňují náš život.

ANOTACE

Snad každému se občas přihodí, že se cítí špatně a neví proč. Nebo moc nerozumí tomu, co se rozhodl udělat. A třeba se i trápí, protože navzdory svému úsilí nedokáže dosáhnout toho, oč se snaží. Za tím vším může stát nevědomí – část naší mysli, která většinou zůstává skryta, a přesto mocně ovlivňuje naše životy. Promlouvá k nám ve snech, prostřednictvím nemocí, předtuch – a řadou dalších způsobů. Jak jí porozumět a jak se naučit využívat to, co nám občas nabízí?

Kniha přináší řadu možností, které vám mohou pomoci. Nejprve zkoumá ty, jež si většina čtenářů běžně spojuje s psychologií, a potom i způsoby práce s myslí, které bývá zvykem dávat dohromady spíše s „nevědeckým“ přístupem (např. věštění, předtuchy, strašidla), kniha je však umožňuje využívat takovým způsobem, aby bylo možné se nařčení z „nevědeckosti“ vyhnout.

Nabízí tak nejrůznější způsoby, jak porozumět svému nevědomí – a jak toto porozumění využít ke zlepšení vlastního života.

Vydává Portál, 2021, 224 str., brožovaná, 299 Kč.

