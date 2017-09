Vytvořit a spravovat rodinný rozpočet je někdy nesmírně složité. Nemusíte být ani majitelem velké firmy. Rodinný rozpočet vám dá zabrat stejně. Je celá řada kategorií podle kterých bychom měli své příjmy a výdaje třídit.

Je možné se vyznat ve svých financích?

V prvé řadě je potřeba říci, že nikdy neutratíme v daném měsíci peníze ze všech kategorií a podkategorií. Jednou vám podstatně vzrostou peníze za nákup nové elektroniky, jindy zase výdaje pro děti do školy. Představa vyrovnaného rozpočtu proto nefunguje nikdy na 100%.

Existuje proto mnohem snazší způsob, jak mít své výdaje pod kontrolou. Tato metoda je zvaná 50/20/30 (či dle jiných čísel, dle potřeby uživatele). Metoda pak spočívá v přiřazování procent za výdaje v určitém okruhu zboží a služeb, které si měsíčně pořizujete. Tato strategie vám přinese větší přehled o výdajích, zároveň jste jistým způsobem zavázáni k tomu, abyste nepřekročili stanovenou procentuální částku vyměřenou pro daný měsíc.

Jak na vyrovnaný rozpočet?

Spočítejte si nezbytné výdaje na domácnost, udržte je pod 50 %

Poté, co uhradíte všechny nezbytné měsíční poplatky (nájem, jídlo, energie, splátky nebankovní půjčky,..) spočítejte si, kolik tvoří procent výdajů. V případě, že máte velký příjem a nedělají ani 50% vašeho příjmu, stanovte si strop v určitém procentu, klidně jej mírně navyšte.

V rozpočtu pak snadno vidíte, zda například neutrácíte zbytečně moc za jídlo doma či v restauracích. Rovněž vidíte, kolik utratíte za alkohol, cigarety či své koníčky. Snadno zjistíte, že povinné výdaje často zbytečně přeplácíte i o desítky procent. Přitom například snaží snížit výdaje za telefon, změnit dodavatele energií, atp.

Na nejdůležitější výdaje 20 % z rozpočtu

I tento sektor si můžete přizpůsobit svým finančním potřebám. Slouží primárně na nákup větších věcí v budoucnosti, například nový vůz, pračka, myčka, dovolená či investice do cenných papírů. V případě, že se rozhodnete hradit z této položky mimořádnou splátku půjčky bez doložení příjmů, ujistěte se, že si necháváte rezervu alespoň na jednu měsíční splátku. Tvořit finanční rezervu je vhodné v každém případě.

Na tyto peníze byste neměli sahat po dobu 3-6 měsíců. Budete tak mít jistotu, že v nečekaných situacích vám nebude chybět hotovost a nemusíte sahat po rychlé půjčce, abyste si zaplatili opravu vozu. V případě, že po půl roce peníze nepotřebujete, vložte je na spořící účet, kde vám za ně porostou úroky.

30 % na zábavu a pro radost

30 % z daného rozpočtu si ponechejte na zábavu a pro radost. Díky této metodě máte pod kontrolou veškeré své útraty. Nemusíte řešit, zda je daná investice pro vás do budoucna výhodná. Tyto peníze slouží pouze k tomu, abyste si dopřáli večeři, výlet nebo nový rybářský prut.

Plán vám nevychází? Stačí jej předělat!

Metoda 50/20/30 je dobrá v tom, že ji skutečně přizpůsobíte svým potřebám. Mít finanční plán v každé životní situaci je více, než dobré. V případě, že se zpočátku do těchto nastavených procent nevejdete, pak není nic jednoduššího, než si je přizpůsobit. Položky z druhého a třetího sektoru by měly být zpravidla spíše imaginární, ale z plánu je rozhodně nevyškrtávejte. Dávejte do nich pouze tolik, kolik si můžete skutečně dovolit. Je to skvělá motivace k tomu, abyste postupně měli k dispozici čím dál více peněz, naučili se tvořit finanční rezervy.

Při dodržování finančního rozpočtu vyrovnaného, zjistíte, že není potřeba řešit nedostatek financí zbytečnými půjčkami. Jediným rozumným důvodem, proč si půjčovat, je pouze bydlení – nákup či jeho rekonstrukce. I zde je vhodné mít určitou finanční rezervu.