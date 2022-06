V horku pijí více i ti, kteří mají s pitným režimem problém. Ideální je přitom popíjet vodu, nejlépe rovnoměrně během celého dne. Voda je nezbytností pro zachování důležitých funkcí v lidském těle. Které to jsou?

Vhodné tekutiny jsou pro správné fungování organismu nezbytné. Foto: Pixabay

1. Voda reguluje tělesnou teplotu

Obvyklá tělesná teplota se pohybuje zhruba okolo 36,5 až 37 °C a pitná voda přispívá k regulaci. Svalová hmota organismu představuje zhruba 75 % vody, a proto můžete lépe odolávat náhlým teplotním změnám. Regulace teploty v těle probíhá v hypotalamu. Mezi způsoby regulace patří tvorba potu. To můžete pozorovat při sportu, vysokých teplotách, kdy se tělo potí, aby si udrželo přirozenou teplotu a zabránilo přehřátí.

Proto je nezbytné neustále popíjet tekutiny, ideálně obyčejnou vodu, aby tělo mohlo udržovat jeho funkce a zůstat v homeostáze (přibližně na stejných hodnotách).

2. Voda může zabránit bolestem hlavy a migréně

Zkuste zvážit, jestli vaše bolesti hlavy a případně migréna nemohou souviset s nedostatkem tekutin. Tím se zabývaly i vědecké studie. V jedné z nich vědci zjistili, že 47 % osob, které měly pít vodu, pocítilo významnou úlevu od bolesti. Nemusí vyřešit všechny problémy s bolestí hlavy, ale významně může přispět k úlevě. Také únava může být způsobena nedostatkem vody, když tělo hledá hydrataci.

The Pain Center uvádí pít čtyři až šest šálků vody. Jestliže jsou horka, nebo při cvičení, budete nejspíš muset zvýšit množství, které vypijete. Zařaďte do stravy potraviny s obsahem vody (ovoce, zelenina). Konzumujte polévky, nepřehánějte to se solením.

Vyvarujte se nápojů, které podporují ztrátu tekutin. Ne všechny nápoje jsou stvořeny sobě rovné a neposkytují vám potřebnou hydrataci. Například káva a alkohol podporují ztrátu tekutin a nedávají tělu živiny, které podporují zadržování vody.

3. Dostatek tekutin může zabránit zácpě

Zácpa je běžný problém, který čas od času potrápí. Zvýšení příjmu tekutin právě patří mezi základní doporučení, jak se zácpy vyvarovat. Obzvláště bývá zmiňována potřeba minerální vody bohaté na hořčík a sodík, která zlepšuje stav střev u lidí se zácpou.

Ideální je pít obyčejnou vodu, doplnit lze o minerálky a bylinné čaje. Foto: Pixabay

4. Nedostatek tekutin může vést k onemocnění

Díky vhodným tekutinám organismus vyplavuje toxiny a bakterie. Mohou totiž způsobit, že onemocníte, proto se vždy doporučuje pít hodně tekutin, abyste předešli onemocněním.

Nedostatečné pití tekutin vede k dehydrataci. Dehydratace pak neumožňuje tělu vykonávat normální funkce.

5. Pití více vody vám pomůže zhubnout

Jedním z důvodů, proč byste měli pít více vody, je to, že vám může pomoci zhubnout. Může totiž zvýšit pocit sytosti a zvýšit rychlost metabolismu. Voda pomáhá trávicímu systému rozkládat jídlo a také pomáhá vašim kloubům, když se hýbete. Důležité je i načasování. Pro nejúčinnější vliv pijte vodu půl hodiny před jídlem. Budete se cítit sytější a tedy i konzumovat méně.

6. Pití minerálek doplní minerály

Pokud během teplých dnů provozujete sporty a turistiku, ztrácíte soli a minerály. Fyzická námaha je potřebná, ale potřebuje vyvážit. Pít je třeba především obyčejnou vodu, kromě toho je ale třeba doplnit minerály, sole a stopové prvky. Dobrou variantou je třeba Vincentka, která obsahuje sodík, draslík, vápník, lithium, hořčík, fluor a jod. V případě Vincentky se osmolarita blíží osmolaritě lidské krve a vnitrobuněčných tekutin, proto je tak účinná při vstřebávání (osmotický tlak 634,7 kPa).

Hořčík zase můžete čerpat z Magnesie. Doporučená denní dávka je 300 mg, ale nové výzkumy hovoří o tom, že je v dnešní době nedostačující.

