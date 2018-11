Chcete přes zimu zobat něco dobrého? Když si dáte dobrou, a navíc zdravou věc, je to takový malý bonus. Tělo ho ocení. Usušte si ovoce a zeleninu.

Co se dá sušit

Sušit se dá prakticky vše. Důležitá je ale teplota, která se většinou pohybuje mezi 50-60 °C. Pokud by byla vyšší, ničily by se potraviny a zbytečně by příliš tvrdly. Na přesnou dobu sušení neexistuje návod, je třeba potraviny sledovat a čas odhadnout. A nyní se dostáváme k tomu, jak se pozná usušené ovoce. Každé ovoce má svá specifika a závěr podle toho vypadá. Obecně by na pohmat mělo být suché a pružné. Zelenina by zase měla být křehká a tvrdá. Usušené ovoce se také pozná podle změněné barvy.

A ještě jedno upozornění. Pokud patříte mezi milovníky raw stravy, neměla by teplota sušení přesáhnout 45 °C. Doba se tím prodlouží, ale potraviny budou mít lepší vlastnosti.

Sušičky většinou obsahují doporučení, jak kterou potravinu sušit.

Velmi špatně se sluší vodnaté plody jako jsou maliny, ostružiny nebo i jahody. Ideální na sušení jsou třeba jablka, hrušky, banány, třešně, švestky, ananas, borůvky, bezinky nebo také šípky.

Pokud váháte, jestli se hodí i kyselé odrůdy jablek, tak se toho nebojte. Usušená nakyslá jablka chuťově oceníte. Budou tak výraznější.

Ze zeleniny se dá sušit třeba mrkev, petržel, celer, paprika, rajčata, kapusta.

Jak sušit

Nejjednodušší je sušit na slunci, což se ale s přibývajícím podzimem příliš nedá. Další možností jsou radiátory nebo kamna. Také můžete dát potraviny sušit do rozehřáté horkovzdušné trouby potom, co jste z ní vytáhli koláč nebo jinou dobrotu. Na radiátoru nebo na slunci toho ale obzvláště na podzim příliš neusušíte. Tento způsob je vhodný pro bylinky a houby. Ovoce a zelenina většinou na dosušení potřebují něco silnějšího. Tady pak ke slovu přichází horkovzdušná trouba nebo lépe – sušička.

Jak vybrat vhodné ovoce nebo zeleninu na sušení

Potraviny určené k sušení by měly být v dobré kondici. To znamená nejen čerstvé a zralé, ale také zdravé, bez vad a zkažených částí.

Příprava ovoce a zeleniny na sušení

Ovoce a zelenina se dobře omyje a vyndají se jádřince, případně pecky. Pak se potraviny nakrájí na plátky, přičemž by měly být silné maximálně 8 mm, jablka 5 mm. Pokud nechcete, aby ovoce zhnědlo (týká se to především jablek a hrušek, případně meruněk), před sušením je potřeba ovoce namočit do skleničky vody doplněné o lžíci šťávy z citronu. Nechte je okapat, a dejte sušit. Na sušení se ovoce a zelenina dává v jedné vrstvě, těsně vedle sebe.

Pokud budete potraviny sušit v troubě, je lepší pod ně dát pečící papír. Nebudou pak přebírat kovovou pachuť.

Uložení a skladování usušených potravin

Nakonec se usušené a dobře vychladlé potraviny (nesmí být čerstvě vyndané z trouby nebo sušičky, aby neplesnivěly) dají nejlépe skladovat ve sklenicích s dobrým uzávěrem. Nádoby by měly být uchovávány v chladu nebo i při pokojové teplotě, ale určitě v temnu. Spotřebovat byste je měli nejpozději do dvou let.

Několik tipů na sušení

Sušený banán je hotov, když je tuhý. Čím více je vysušený, tím je křupavější. Suší se zhruba 3mm kolečka.

Bobuloviny – maliny, ostružiny, borůvky, brusinky, bezinky není třeba krájet. Brusinky je lepší oblanšírovat, zkrátí se tím doba sušení, protože mají stuhou slupku. Nakonec jsou měkké oproti ostatním plodům, které mají být tuhé.

Jahody se krájejí na 8mm plátky a po usušení jsou lepkavé a tuhé.

Ovoce se slupkou jako jsou třešně, švestky nebo meruňky se suší slupkou dolů. Třešně se doporučují předsušit s peckou, až pak odpeckovat, lépe si udrží šťavnatost. Meruňky a švestky se odpeckují, pak se suší půlky.

Červená řepa se připraví tak, že se odstraní nať a kořen, oškrábe se, a pak se ev páře uvaří do změknutí. Po vychladnutí se nakrájí na plátky – silné necelý centimetr.

Mrkev se nakrájí asi na 3mm kolečka a výsledkem jsou tužší plátky. Celer se doporučuje krájet na 8mm plátky. Výsledek je tuhý.

Po odstranění semen papriky se nakrájí na 8mm proužky, případně kroužky. Usušená paprika je pak tuhá.

Rajčata se porcují podle typu. Cherry rajčátka se jen půlí a opět dávají slupkou dolů. Větší plody rajčat se pak nakrájí asi na 6mm kolečka. Dobře usušená rajčata jsou tuhá, při delším sušení křehnou. Usušená rajčata se pak dají dát spolu s bylinkami do kvalitního oleje.

Usušit můžete i listy kapusty, které nakrájíte na velikost brambůrků. Výsledkem pak jsou křehké lístky.

Při sušení si můžete vzpomenout na blížící se vánoční svátky a usušit si plátky citronu nebo jablek s hvězdičkou uprostřed. Stejně kouzelné jsou rozkrájené kdoule. Jako dekorace se budou hodit.

Kam za ovocem a zeleninou

Pokud nemáte vlastní ovoce a zeleninu, podívejte se na náš starší článek, kam za zdravými potravinami.