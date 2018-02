Už několikrát jsme se v magazínu věnovali tomu, že je důležité řešit, co jíte. Zkrátka: Jídlo na prvním místě, přesně tak jako se tím zabývá stejnojmenný paleo titul Dallase a Melissy Hartwigových. Jaký je? Velmi důkladný a důsledný.

Melissa a Dallas Hartwigovi ve své knize Jídlo na prvním místě, které česky vydalo nakladatelství Jan Melvil Publishing v roce 2014 už podruhé, slibují obnovu sil, lepší trávení – a co především – zbavení se řady zdravotních problémů. Jejich program Whole30 vychází z nového uspořádání postupu při opětovném zavádění určitých skupin potravin do jídelníčku.

Důvody pro změnu

Změnu ve stravování můžete chtít pro dostatek energie, lepší náladu, lepší zdraví, důvodů může být řada. Důležité je, aby to byl vědomý krok, ve kterém si vybudujete nový a zdravý vztah k jídlu a zcela uspokojivé stravovací návyky. Co v knize, kterou v The Huffington Post označili za „Jednu z TOP 50 nejdůležitějších knih o zdraví” najdete?

Každá ze 22 kapitol knihy je uvedená jedním životním příběhem, ve kterém hrají hlavní roli zdravotní problémy a změna dosažená pomocí programu Whole30. Možná máte podobné problémy a obrat při nich vás zaujme. Někomu podobné příběhy vadí, pak můžete tyhle odstavečky přeskočit a pokračovat dál, i když osobně si myslím, že příběhy ze života smysl mají. I když vypadají tak strašně pozitivně.

Zmíněny byly zdravotní problémy jako je cukrovka, vysoký cholesterol, vysoký tlak, alergie, Crohnova choroba a řada dalších. Během 30 dnů slibují autoři naučit se vnímat rozdíl v jídle (zdravé a nezdravé). Na konci by měl každý pocítit, jak se změnilo jeho zdraví. A ano, autoři jsou si vědomi počátečního skepticismu a doporučují vydržet.

Pod čarami se v poznámkách dozvíte také některá doplnění, která se vztahují na české poměry.

Paleo mýtů zbavené

Paleo mýtů zbavené je jednak podtitul této knihy, a navíc autoři skutečně vyvracejí mýty, které kolem tohoto stravování kolují. Jsou si vědomi, že dnešní doba je jiná než u jeskynních lidí a nejedná se ani o jídelníček založený pouze na mase. To je vyváženo dostatečnou rostlinnou stravou, nejedná se ani o sacharidofobní jídlo. Whole30 je program založený především na průmyslově neupravených surovinách.

Kniha Jídlo na prvním místě je jako čtení na dobrou noc. Najdete v ní spoustu vět, nad kterými se dá dlouho přemýšlet. „Jídla, která si vybíráte, mají obrovský psychologický vliv, silnější než nejsilnější vůle.”

„Zajímá nás, co teď a tady prospívá nebo škodí našemu zdraví.“

Autoři se zabývají nejen závislosti mozku na jídle: rozkoš, uspokojení, emoce a návyky jsou v mozku propojeny. Vysvětlují, proč je tak snadné podlehnout nástrahám v jídle a jakou v tom má roli stres: hlavní.

Velký význam má také inzulín a citlivost na něj, spolu s dalšími hormony (leptinem, glukanolem a kortizolem). Dále vysvětlují třeba důvody, proč některé diety zkrátka nefungují.

I Dallas a Melissa Hartwigovi jsou přesvědčeni o tom, že správná funkce střev je v organismu klíčová. Proto jim věnují dostatek prostoru. A co vlastně znamenají všechny ty záněty, se kterými se tělo může potýkat, také toto autoři si nenechávají pro sebe a vše dokládají na různých grafech a obrázcích. V přehledné tabulce se také dozvíte, jaké zdravotní problémy souvisí se zánětem, který se na první pohled neprojevuje.

Zdraví škodí

Mysleli jste si, že když nejíte příliš cukru, ale máte v jídelníčku suroviny jako luštěniny, obilniny, semena, děláte to nejlepší pro své zdraví? Autoři o tom úplně přesvědčeni nejsou, k cukru a těmto třem nevhodným surovinám řadí ještě alkohol, mléko.

„Konzumace rostlinných olejů s vysokým podílem omega-6 mastných kyselin přispívá k systémovému zánětu.”

Jak je to vlastně s tím příjmem vápníku? Autoři se domnívají, že vápník ze zeleniny je mnohem lépe biologicky využitelný.

Podpora zdraví

Co vlastně můžeme využít na podporu zdraví? Maso, ryby a vejce. Přitom je důležité sledovat, odkud jsou jednotlivé zdroje. Kvalita záleží na způsobu chovu a krmení.

Přestože do programu Whole30 nepatří luštěniny, zelené fazolky, hrášek a cukrový hrášek tu smysl mají. Zelenina je vhodná v jakékoliv podobě, samozřejmě s ohledem na případné zdravotní problémy. V zásadě platí heslo: „Zelenina je povinná, ovoce volitelné.” Přitom ještě autoři doporučují nezbytnost vlákniny v ovoci a zelenině, o kterou by bylo škoda přicházet.

Také získáte odpověď na to, jaké tuky jsou dobré. Možná vás potěší, že i kachní sádlo nebo hovězí lůj jsou velmi vhodné zdroje.

Jídelníček

Poslední část knihy je věnována vastnímu naplánování jídelníčku, kde autoři radí, jak vše skloubit dohromady a provede vás všemi 30 dny.

Čtení titulu rozhodně není nudné a neubíjí. Kromě toho, že se jedná o skutečně čtivě sepsanou knihu, je také výborně graficky provedena, jednotlivé kapitoly obsahují shrnutí, kde si zopakujete to podstatné. Naučné knihy často ubíjejí slitým textem, Jídlo na prvním místě tímto případem rozhodně není.

Kniha se oproti prvnímu vydání dočkala i několika úprav. Ať už jsou to povolené brambory, sůl, včetně té s dextrózou. Autoři jejich původní absenci zdůvodňují tím, že lidé vyhledávají hranolky nebo chipsy. Tato varianta brambor stále není zdravá a pokud už máte chuť na hranolky, dejte si zdravější variantu. Brambory by člověk měl zařadit především, když potřebuje doplnit energii. Pokud tento problém nemá, měl by tímto druhem zeleniny šetřit.

Tato kniha je skutečně výborným průvodcem, nenechá ve štychu a nabízí spoustu doplňujících informací. Mezi přílohami nechybí vlastní návrhy jídel včetně receptů. V dalších přílohách se můžete dozvědět o dalších tipech k tomuto stravování. Najdete tu odkazy na knihy o zdravém stravování a co je důležité, vedle pro nás nepodstatných amerických výrobků nechybí ani odkazy na české možnosti, kde se dají nakoupit vhodné potraviny. Nechybí ani řada odkazů na různé weby, včetně těch českých. Pokud vás tento program zaujme, budete vědět, kam pokračovat za další inspirací. Na posledních stranách najdete také odkazy na zdroje, ze kterých autoři čerpali.

Whole30 je zajímavým stravovacím programem, který nejspíš řadě lidí pomůže. Obsahuje spoustu zajímavých informací, nad kterými je dobré se zamyslet. I podle náhodných reakcí na internetu je zřejmé, že pro spoustu lidí se tahle kniha stala startovacím bodem ke změně stylu života. Pokud máte zdravotní problémy, o kterých jsem se už zmínila, možná je na čase zkusit další řešení.

Melissa Hartwigová je výživovou poradkyní sportovců a Dallas Hartwig fyzioterapeutem. Program Whole9 a Whole30 rozběhli v roce 2009 a na jejich stránkách se můžete dozvědět řadu dalších informací a poznatků.