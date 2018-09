Velká ložnicová loupež je novou klasickou humoreskou z pera P. G. Wodehouse, která česky dosud nevyšla. Točí se kolem náhrdelníku…

Opět se vracíme do půvabného předměstí Londýna Valley Fields, které se čas od času objevuje ve Wodehouseových románech. Nyní je dějištěm bláznivé motanice, v jejímž středu je ukradený náhrdelník. Ten uzmula roztomilá zlodějka paní Molloyová, ale protože strávila měsíc v lochu za zcela nesouvisející přečin, nemohla sdělit své tupější polovičce, kam šperk ukryla. Soapy Molloy proto nic netuše opustil nájem v domku Zálesí (kde je ukryt lup) a teď se oba zoufale potřebují dostat znovu dovnitř. To ale nepůjde tak snadno, dům teď obývá slečna Yorkeová, autorka sentimentálních cajdáků, vybavena mohutnou figurou a zastrašujícím charakterem. Něco jako generál Sherman s bodrostí medvěda baribala. Sekretářka slečny Yorkeové Sally je zamilovaná do lehce přiblblého Freddieho, souseda. Dalším sousedem z druhé strany je pan Cornelius s plnovousem a králíkama. Ještě je tu Freddieho zaměstnavatel, nudný právník, a jeho zeť Oofy, z jehož domácnosti byl ukraden onen náhrdelník. Komplikovanou situaci manželů Molloyových ještě víc zamotá přítomnost strážníka George, který nepozná zloděje, ani kdyby mu zazvonil na dveře….

Vynalézavé, ale marné pokusy dobýt ložnici slečny Yorkeové připomínají Donalda Westlakea a jeho zlodějíčka Dortmundera, kterému se také lepí smůla na paty. Tím spíš, že tu naprosto chybí jakýkoli komorník, tak typický pro Wodehousovy knížky. Ale legrace si užijete i tak, obzvlášť když se situace ještě víc zašmodrchá, aby se posléze šťastně rozpletla.

Úsměvné knížky o zamilovaných ťulpasech, rázných dámách a převážně neschopných zločincích, zasazené do poloviny 20. století, prostě nestárnou. Tato poprvé vyšla roku 1961 a ze své grotesknosti neztratila ani špetku.

Originál: The Ice in the Bedroom, 1961

Překlad: Ivan Vávra

Ilustrace: Daniel Verner

Vydal: Vyšehrad, 2018

194 stran