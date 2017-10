Beckford je malé, útulné město, téměř jako z pohlednic. Avšak zdánlivý klid a pokoj ukrývá tajemství temnější, než dno místní tůně. Tam, kde se nad řekou v tiché zátočině tyčí strmé vrcholky skal, čeká zlověstná tůň Tonoucích na další nešťastnici, aby ji navždy stáhla Do vody.

Po letech mlčení se do městečka svého dětství vrací Jules, aby zde identifikovala tělo své sestry Nell a postarala se o neteř Lenu. Vše nasvědčuje tomu, že fotografka a spisovatelka Nell spáchala sebevraždu skokem do Tůně. Jules však této teorii nevěří, i když se sestrou díky neznámému sporu již roky nepromluvila. Její jistotu podpoří i poznámky k chystané knize, kterou Nell psala o údajně prokleté tůni Tonoucích. Z poznámek totiž vyplývá, že Beckford vůbec není místem sebevražd, jak se po léta uvádí, ale spíše místem, kde vždycky věděli, jak se v tůni snadno zbavit potížistek.

Jules se pouští do pátrání tak trochu na vlastní pěst, s pomocí sestřiny knihy poznává osudy dalších utonulých žen a jim blízkých lidí, jejichž příbuzní v Beckfordu dodnes žijí. Místo, aby získala odpovědi, však kolem tůně Tonoucích vyvstává čím dál více otázek. Jules nezbývá nic jiného, než se ponořit mnohem hlouběji Do vody, aby zjistila pravdu.

Napínavý thriller Do vody je dalším počinem Pauly Hawkins, autorky bestsellerové Dívky ve vlaku. Po velmi zdařilém debutu přichází autorka s novým, podobně neotřelým nápadem. Mnohovrstevný příběh totiž nechává vyprávět celou desítkou hlavních postav, přičemž každý z hrdinů přidá střípek do mozaiky zamotaného děje. Původní myšlenka velmi zábavná a zajímavá, leč průměrný čtenář si přibližně do třetiny knihy bude nutně připadat hloupý a značně zmatený, než konečně trochu rozplete všechny zauzlené rodinné a jiné vztahy. Pořádek a pravý čtenářský, tedy vlastně posluchačský, požitek vnesla do příběhu Pauly Hawkins audioknižní podoba z vydavatelství OneHotBook. Tvůrci v čele s režisérem Michalem Burešem totiž vytvořili audioknihu téměř ve tvaru rozhlasové dramatizace.

Deseti rolí se ujala desítka skvělých herců a knižních interpretů. Jako Jules se představí Jitka Ježková, v Lenu se proměnila Lucie Pernetová. Další role svěřil režisér Janě Strykové, Apoleně Veldové, Marku Lamborovi, Růženě Merunkové, Daně Černé, Aleši Procházkovi, Vasilu Fridrichovi a Ladislavu Frejovi. Všichni výše uvedení pozvedli dobrý příběh z podivně vyprávěného spletence na skvostně přednesený thriller plný zvratů a napětí. Děj se občas táhne líně jako řeka za poledního ticha, aby se najednou o překot rozběhl, vystřikujíc překvapivá odhalení jako potůček skákající přes kamínky. S audioknihou Do vody se velmi rádi pohoříte do dění v Beckfordu s pomocí uhrančivého hlasu Ladislava Freje, neústupné Jitky Ježkové i lehce pubertálně přitažlivé Lucie Pernetové. Podlehnete volání nešťastného Vasila Fridricha, zmateného Marka Lambory či neuvěřitelně sexy hlasu Aleše Procházky. Navíc, jak je u OneHotBook zvykem, nešetří ani doprovodnými zvuky, ruchy a hudbou, které krásně dokreslují napínavé vyprávění.

Vězte, že i když třeba patříte mezi zaryté odpůrce bestsellerů, do poslechu audioknižní podoby nového hitu Pauly Hawkins se rozhodně zamilujete. Kráse a naléhavosti deseti hlasů je totiž snadné podlehnout jako vábivému volání sirén. Nad vodami se tmí a řeka hodlá vydat další oběť špinavé hry a navždy tak změnit zdánlivě idylické životy obyvatel Beckfordu. Ponořte se do hluboké tůně, nechť spatříte všechna tajemství zachycená na vodních řasách.