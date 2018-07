Patříte do skupiny lidí, kteří vyznávají aktivní životní styl? Pokud ano, je to dobře jak pro vaše tělo, tak i pro vaše zdraví. To však můžete během sportu ohrožovat. Hlavně nyní. Jaké má letní sportování rizika? Podívejte se s námi.

Přehřátí organismu

Když vyrážíte ven na jaře nebo na podzim, je možné říci, že teploty jsou pro sportovní aktivitu ideální. Horší to ale může být v létě, kdy nejsou nic výjimečného třicítky. Jakl je uváděno i na magazínu www.fittyn.cz , rizikem takových teplot je přehřátí organismu. To může vzniknout z důvodu, že jste dlouhodobě vystaveni takovému horku. Jak toto eliminovat? Doporučujeme držet se čtyř rad:

Sportujte brzy ráno nebo později večer

Pohybujte se ve stínu – třeba v lese

Zkraťte dobu svého pohybu

Sportujte v blízkosti vody (abyste se mohli kdykoliv zchladit)

Úpal nebo úžeh

Riziko, které může souviset právě s výše uvedeným. Zde však není vaším hlavním nepřítelem velké teplo, ale jsou to především sluneční paprsky, které dané problémy způsobují. To znamená, že konkrétní sport vám může přinést několik negativ, ze kterých se budete i pár dní léčit. Rizikem je třeba běh, jízda na kolečkových bruslích, nebo cyklistika. To jsou sporty, u kterých můžete být vystaveni přímému slunci po dlouhou dobu. Kromě správné doby a intenzity myslete také na vhodnou pokrývku hlavy, která vás dokáže ochránit.

Dehydratace