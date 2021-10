Začal podzim a děti se vrátily do školek a škol a s tím nadešlo období náročné na zdraví. Objevují se nebezpečí jako nachlazení, ale samozřejmě i covid. Pro děti je potřeba dobrá silná imunita a podpora stavu dýchacích cest.

Podpora obranyschopnosti

Silná imunita je pro udržení zdraví nezbytností. Jednou z možností, jak ji podpořit, je důraz na pestré stravování a důraz na doplnění protizánětlivých látek. Patří sem určitě nejen vitamín C, K2, A, E, kyselina listová, ale také zinek, selen, železo, měď.

Tyto složky najdete třeba v oříškách, semínkách, luštěninách, obilovinách. Za vitamínem C můžete na šípky, rakytník. Doslazovat můžete medem, ideálním pomocníkem v případě respiračních chorob je podle medového someliéra Milana Špačka (společnost Medokomerc) lipový med, díky obsaženým silicím uvolňuje dýchací cesty. Stále se jedná o cukr, takže skutečně konzumovat jen lžičku.

K posílení imunity přispívá také dostatečný pohyb, vhodné je i otužování, ale pozvolna.

Domácí inhalování

Dětem, které mají alergie a astma, se osvědčily inhalátory. Jejich používáním se pečuje o sliznici nosohltanu a hltanu. Inhalátor se uplatní nejen při léčbě, ale také právě jako prevence. Inhalátory jdou využívat ústy, ale některé také pečují o nosní sliznici s tzv. nosní sprchou. Pokud se z toho stane rituál, zdraví jenom prospějete. Dětská lékařka, MUDr. Jarmila Seifertová, k tomu uvádí:

„Dobré je pravidelně oplachovat sliznice. To znamená častěji popíjet vodu a dbát na správnou nosní hygienu. To v praxi znamená mít prázdný, dobře vysmrkaný nos, a aby se sliznice otužila, provádět výplachy nosu nejlépe Vincentkou s pomocí inhalátoru Omron C102, který je k dostání i s nosní sprchou. Je to stejné jako když si čistíme zuby – pravidelnost je nejlepší, aby se alergeny a patogeny na sliznici v nose na dlouho neuchytily.“

Jak správně inhalovat

Pro prevenci nemocí stačí inhalovat jednou denně. Pokud máte ale nějaké problémy s dýchací soustavou, ať už alergii, nachlazení nebo třeba i kovid, měl by být počet inhalací dvě až tři denně. Délka inhalace trvá pět až deset minut. Záleží na typu inhalátoru.

Kdy inhalovat? Ideálně před spaním. Na proceduru dopřejte dětem dostatek klidu. Pro neposedné děti zkuste zklidňovací prostředky, jako je hračka, čtení, sledování televize.

Jako inhalační prostředek je velmi oblíbená luhačovická Vincentka. Dá se využít i jiná minerálka, ale měla by být alkalická se zásaditými minerálními ionty. Stačí i převařená voda s rozpuštěnou kuchyňskou solí (9 g / 1 l vody). Na kašel nebo rýmu jsou tyto podoby ideální.

Při inhalování je důležité sedět pohodlně, se vzpřímeným trupem a důležité je držet hlavu rovně. Děti do tří let posaďte na klín, kojence držte zády opřené o vaši hruď. Pro dobré působení vdechovaných látek je důležitý pomalý a hluboký nádech nosem nebo ústy. Pak si dopřejte krátkou pauzu, aby se léčivé látky mohly usadit na stěnách dýchacích cest.