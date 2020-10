Tento podzim je poněkud náročnější, než jsme byli zvyklí. Kromě všeobecného posílení organismu si ho můžeme zpříjemnit třeba i jídlem, které opět připravili v Akademii kvality.

Kotleta se zelím

Kotleta, zelí, pivo a šalotka představuje voňavou a šťavnatou kombinaci. Dominantou je vepřová kotleta, ale dobře připravené zelí ho báječně doplňuje. Vybrali jsme špičaté, protože ho právě teď najdete třeba u vašeho farmáře. Je chutnější a šťavnatější než kulaté zelí. Připravili jsme ho na teplý způsob a promíchali s bazalkovým pestem. Pivo ozvláštní výpek z masa.

Počet porcí: 4 porce, doba přípravy: 35 minut, náročnost: **

Ingredience:

4 plátky vepřové kotlety

1 špičaté zelí

2 šalotky

200 ml tmavého piva

40 g másla

plnotučná hořčice

pesto

sůl

pepř

olej

Postup:

1. Špičaté zelí nakrájíme na větší kostičky a spaříme v osolené vodě. Propláchneme studenou vodou. Zelí musí zůstat křupavé.

2. Vepřovou kotletu osolíme a opepříme. Poté z obou stran kotletu opečeme na rozpálené pánvi a vložíme maso na pekáčku do předehřáté trouby na 120 °C cca na 15 minut.

3. Na pánvičce, kterou jsme používali na opékání masa, zůstal výpek. K němu přidáme nadrobno nakrájenou šalotku a restujeme do zlatova. Zalijeme pivem, přidáme trochu hořčice a necháme povařit. Nakonec zašleháme máslo.

4. Zelí dokončíme tak, že ho prohřejeme na pánvi a promícháme s větším množstvím bazalkového pesta. Můžeme přidat máslo pro lepší konzistenci.

Švestkové knedlíky

Švestkové knedlíky jsou klasikou. Většinou se připravují z kynutého těsta. Máme ale originální recepturu, ve které hraje hlavní roli tvaroh a toastový chléb. Knedlíky obalujeme ve skořicové strouhance.

Počet porcí: 4 porce, příprava: 45 minut + 2 hodiny na odpočinutí těsta; náročnost: **

Ingredience:

10–15 ks švestek

1 vejce

1 žloutek

270 g tvarohu

130 g toustového chleba bez kůrek

20 g hladké mouky

30 g másla

25 g cukr krupice

Na obalení

skořice

strouhanka

cukr krupice

máslo

Postup:

1. Povolené máslo vyšleháme do pěny s cukrem. Poté přidáme vejce, které také pečlivě zašleháme. Poté přidáme tvaroh a nakonec rozmixovaný toastový chléb a necháme 2 hodiny odpočinout.

2. Mezitím opláchneme švestky a vypeckujeme je.

3. Připravíme si také skořicovou strouhanku na obalení knedlíků. Strouhanku opékáme za sucha na pánvi dozlatova. Poté přidáme cukr a skořici a ještě chvíli pomalu pražíme.

4. Z odpočinutého těsta děláme placičky a zabalíme do nich suché švestky. Vaříme 7–8 minut a po vyndání hned vložíme do strouhanky a obalíme.

Květákové placičky

Květák se dá připravit na řadu způsobů. Kromě toho nabízí řadu benefitů pro organismus: je dietní, detoxikuje, dokážeme ho dobře strávit. Obsahuje vitaminy (betakaroten, B, C, E), minerály (např. draslík, hořčík, vápník) a stopové prvky (např. zinek, mangan, selen). Podporuje srdce a oběhovou soustavu. Stejně tak i olivový olej, který je v samotném těstě. Tyhle placičky budou hned pryč.

Počet porcí: 4–6 porcí, příprava: 40 minut, náročnost: *

Ingredience:

1 kg květák

150 g hladké mouky

1 lžíce olivového oleje

2 velká vejce

150 ml mléka

sůl

černý pepř

slunečnicový olej

Postup:

1. Smícháme prosátou mouku s olivovým olejem, velkou špetkou soli a trochu pepře. Oddělíme žloutky od bílků, žloutky smícháme s mlékem a nalijeme do misky s moukou. Zamícháme

a necháme odpočívat.

2. Květák nakrájíme na kostičky a spaříme v osolené vodě. Měkký květák zchladíme studenou vodou.

3. Z bílků vyšleháme velmi tuhý sníh a pomalu vmícháme do těsta. Přidáme květák, osolíme a celou směs lehce opepříme. Na rozpálené pánvi s kapkou oleje pečeme placičky z obou stran dozlatova.

Hrušková marmeláda

Hrušky jsou bohaté na vlákninu. Co udělat pro dokonalou konzistenci marmelády? Stačí jen jednotlivé kousky oloupat, vykrájet a jednu část nastrouhat, druhou pokrájet. Všechny hrušky dáte do hrnce s ostatními ingrediencemi a vaříte.

Počet porcí: 2 litrové sklenice, příprava: 45 minut, náročnost: *

Ingredience:

2 kg zralých hrušek

500 g želírovacího cukru

100 g cukru krupice

100 ml vody

3 lžíce medu

4 ks hřebíčku

2 ks badyánu

1 ks skořice celé

kůra ze dvou citronů

Postup:

1. Hrušky oloupeme a zbavíme je jadřinců. Půlku hrušek nastrouháme nahrubo a druhou polovinu nakrájíme na menší kostky.

2. Nastrouhané hrušky dáme do hrnce a zalijeme vodou. Přidáme med, cukr, kousky citronové kůry a všechno koření. Hrušky rozvaříme na kaši cca za 15 minut. Poté ze směsi vyndáme všechno koření a citronovou kůru.

3. Rozkrájené hrušky vložíme do hrnce, přidáme želírovací cukr a zvolna zahříváme. Hrušky vaříme cca 15 minut. Poté přidáme hruškovou kaši a vaříme ještě 5 minut.

4. Ještě teplou směs přendáme do sterilovaných sklenic. Důkladně zavřeme a necháme úplně vychladnout víčkem dolů.

Zdroj fotografií a receptů: Akademie kvality.