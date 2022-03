Česká republika nabízí spoustu známých i neznámých památek. Průvodcem nového pořadu České televize s názvem Skryté skvosty se stal Jaroslav Plesl. Kam nás zavede?

Jaroslav Plesl na zámku Manětín. Foto: Petr Čepela

Po dokumentárním pořadu České televize z roku 2008 Štíty království českého, kde provázel po hradech spolu s profesorem Durdíkem, zve herec Jaroslav Plesl v novém dokumentárním cyklu České televize diváky na další hrady, zámky a další cenné památky v pořadu Skryté skvosty. Naskytla se mu příležitost zúročit bohaté průvodcovské zkušenosti. Prozradí zajímavosti, které návštěvníkům památek při běžných prohlídkách zůstávají skryty a ukáže mnohé lokality, které byly dosud širší veřejnosti utajeny. První z deseti půlhodinových dílů je možné sledovat ve čtvrtek 24. března od 21:30 na ČT2.

„V podstatě jsem navázal na zkušenost z průvodcovství po hradech a zámcích, kterému jsem se věnoval už od střední školy. Provázel jsem turisty například na Hrádku u Nechanic, Sychrově, nebo Novém Městě nad Metují,“ říká ke své staronové roli Jaroslav Plesl: „Do scénářů jsem mohl doplňovat vlastní zážitky a poznatky o našich památkách. A tím se seriál trochu stává i mojí vlastní výpovědí. I během natáčení mě na konkrétních místech napadaly různé vzpomínky, nebo zajímavosti k danému objektu, místu, nebo i kusu nábytku. Je pravda, že jak během let, kdy jsem průvodcoval, tak za celý svůj život, jsem o památkách něco pochytil. Přátelím se s několika kastelány a téměř veškerý volný čas věnuji hradům a zámkům. Snažil jsem se tak do pořadu vtělit alespoň část své velké lásky k historii,“ dodává.

V prvním dílu se objeví právě Hrádek u Nechanic. Centrem dění v druhém dílu bude významná evropská barokní stavba, zámek Jezeří. Další díly nás zavedou do Jižních Čech, na hrad Rožmberk, do ostravského dolu Michal, který je industriální památkou se zajímavým osudem. Na diváky ale také čeká pozvánka na hrad Grabštejn, do Vily Stiassni, na zámek Manětín, na zámek Kynžvart a také na zámek Jaroměřice nad Rokytnou. Závěrečný díl je věnován baroknímu zámku Buchlovice, který se nachází ve zlínském kraji nedaleko Uherského Hradiště. Diváci se díky novému desetidílnému cyklu mají šanci dozvědět o místech takřka zapomenutých a o těch známějších zjistit nové věci.

Jaroslav Plesl v ostravském Dole Michal. Foto Martin Popelář

„Skryté skvosty s Jardou Pleslem v hlavní roli by měly působit jako pohlazení a zároveň představovat nabídku na to, kam s celou rodinou vyrazit na výlet vyčistit si hlavu od každodenních starostí,“ uvádí kreativní producentka Lenka Poláková a doplňuje: „Česko je země památkám zaslíbená. A nejsou to jen ty všeobecně známé a mnohokrát navštívené. Na některé skvosty se prostě zapomnělo, jiné teprve v posledních letech vstávají jako bájný Fénix z popela. Všechny však spojuje neuvěřitelný příběh a unikátnost jejich znovuobjevených sbírek.“

Scénář: Monika Bobková, Martin Červenka, režie: Adéla Sirotková, Petra Všelichová, hlavní kameraman: Jan Kníže, Petr Kožušník, dramaturg: Monika Bobková, Martin Červenka, koproducenti: Národní památkový ústav a Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism

Zdroj: ČT