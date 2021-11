Zimní sporty, jako je lyžování, snowboarding nebo běžky, jsou velmi populární, a to i mezi příležitostnými sportovci. Pohled na zasněžené vrcholky hor si nenechají ujít ani nadšení turisté.

Ať už se věnujete jakémukoliv zimnímu sportu, nebo se třeba rádi vydáváte na procházky zimní krajinou, základem pro to, abyste si to užili, je hezké počasí a vhodné kvalitní oblečení. Správně vybrané oblečení vám poskytne skvělý komfort za každého počasí, nejen za slunného a relativně teplého, ale i za špatného, kdy vás ochrání před deštěm, sněhem a větrem. Díky tomu váš den pořád bude stát za to, i když zrovna příliš hezky nebude.

Pokud budete mít oblečení úplně propocené nebo promočené od deště, prostě tzv. na ždímání, nebo se budete klepat zimou, celá vaše výprava za zážitky či adrenalinem se ponese v duchu výčitek, že jste vůbec vyrazili ven. Jak zajistit, aby se to nestalo a vy jste se pořád cítili příjemně? To se dozvíte v tomto článku.

Proč je dobré oblečení vrstvit

Zatím neexistuje pouze jediný kus oblečení, který by byl schopen tělu zajistit při sportu v zimních měsících ochranu před chladem, větrem a vodou, ať už v podobě deště, nebo sněhových vloček. Proto je nutné si oblékat více kusů oblečení na sebe, tedy více vrstev, které tepelný komfort a ochranu před vnějšími vlivy dohromady zajistit dokážou. Musíte však nosit kvalitní oblečení a vědět, jak ho vrstvit, aby spolu vše fungovalo podle vašich představ.

Základní vrstvy oblečení

Počet vrstev je většinou odlišný pro horní a dolní část těla. Na horní část těla je obvykle ideální si obléct tři vrstvy, za teplejšího počasí bez deště a větru pak mohou stačit vrstvy dvě, když vynecháte mikinu nebo bundu. Nohy snáší zimu lépe, takže se na dolní části těla běžně nosí dvě vrstvy, případně jedna (pouze vrchní), když je opravdu teplo.

Základní vrstvy oblečení na horní část těla:

funkční prádlo

funkční mikina

bunda

Základní vrstvy oblečení na dolní část těla:

funkční prádlo

kalhoty

Funkční prádlo

Základem vrstvení je na horní i spodní části těla funkční prádlo, kterému se často říká termoprádlo. Funkční prádlo je první vrstvou, která pro co nejlepší plnění své funkce musí přiléhat k tělu, nemělo by vás však škrtit a omezovat v pohybu. Hlavním úkolem funkčního prádla je odvod potu od těla, díky čemuž budete v suchu. Kromě toho, že nebudete muset hodiny trávit v promočeném triku a kalhotách, funkční prádlo pomáhá udržovat ideální tepelný komfort. Termoprádlo je velmi prodyšné, takže při náročné fyzické aktivitě nezadržuje nepříjemně mnoho tepla a vzhledem k odvodu potu vás zase nebude oblečení studit, když se někde v zimě a větru zastavíte.

Funkční prádlo je dostupné v podobě trik s krátkým i dlouhým rukávem, kalhot i spodního prádla včetně podprsenek. Vyrábí se z rychleschnoucích, nenasákavých materiálů, jedná se buď o syntetické materiály, jako je polyester nebo polyamid, nebo je velmi oblíbená merino vlna.

Funkční mikina

Druhou vrstvu na horní části těla představuje mikina, obvykle je nejlepší si vzít mikinu vyrobenou také z funkčního materiálu. Mikina z funkčního materiálu svými vlastnostmi navazuje na první vrstvu, když odvádí pot dále od těla. Tato vrstva pak slouží hlavně k zabraňování úniku tepla, stále však díky své prodyšnosti nedovolí, abyste se v oblečení tzv. zapařili.

Stejně jako první vrstva funkčního prádla se funkční mikiny vyrábí ze syntetických materiálů nebo merino vlny, které zaručují dobrý odvod potu a vysokou prodyšnost. V případě mikin si mnoho sportovců oblíbilo fleecový materiál. Fleece je česaný umělý materiál a právě díky počesávání je velmi příjemný na dotek – měkký, huňatý a lehký.

Bunda a kalhoty

Jako třetí, respektive druhá vrstva pak slouží bunda a kalhoty. Tato vrstva dále zvyšuje termoizolační funkci oblečení a navíc dokáže ochránit před deštěm, sněhem a větrem.

Jako u předchozích vrstev je zde důležitá prodyšnost, která musí odpovídat tomu, jaké fyzické aktivitě se věnujete a v jaké intenzitě. Podstatná je u bund a kalhot ještě voděodolnost materiálu, která je vyjadřována hodnotou vodního sloupce.

Například pokud jde o lyžařskou bundu a lyžařské kalhoty, je dobré nosit membránové oblečení s vodním sloupcem alespoň 10 000 mm a prodyšností nejméně 10 000 g/m2/24 hod. Třeba při běhání v zimě nebo intenzivní jízdě na běžkách oceníte ještě vyšší prodyšnost. Pro celodenní pobyt venku v dešti se vyplatí sáhnout po bundě a kalhotách s vodním sloupcem přes 15 000 mm.