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Začátek něčeho krásného od Jessicy Redland: Hřejivý útěk do Jezerní oblasti plný přátelství a nové naděje
Začátek něčeho krásného od Jessicy Redland je hřejivým románem o ztrátě, přátelství a hledání nové inspirace. Ilustrátorka Autumn po osobních a pracovních ranách odjíždí do anglické Jezerní oblasti, kde doufá, že se znovu nadechne. Příběh potěší čtenáře, kteří mají rádi jemnou romantiku a krásné prostředí.
Ilustrátorka Autumn pracuje pro předního britského výrobce blahopřání, pohlednic a gratulací. Doposud se věnovala spíše péči o nemocné prarodiče. Její ilustrace v podobě lesních zvířátek ji neuvěřitelně baví, ale z ničeho nic dostane varování, že se bude propouštět. Její šéfová, se kterou má dobré vztahy, jí poradí, že o jejím setrvání ve firmě rozhodne její nový návrh blahopřání. Je proto důležité, aby si na něm dala záležet, jinak o místo přijde. Když návrh předloží, zavolají jí z hospicu, že děda umírá a ona se s ním má přijet rozloučit. Byli si hodně blízcí a je ráda, že se s ním může rozloučit a držet ho za ruku v jeho poslední chvíli. Ještě ten den jí přijde e-mail, že o práci přišla.
Přijímá návrh rodičů, aby přijela k nim do Paříže, kde žijí. Autumn se tam příliš nechce, protože tam žije bývalý přítel Etienne, se kterým natajno chodila. Když přijede do Paříže, Etienne se snaží o sblížení, ale Autumn o tom ani nechce slyšet.
Naštěstí je tu ale Rosie, se kterou si píše už od školních let. Nikdy se ovšem neviděly. Rosie ji nabídne útočiště u sebe na statku v Jezerní oblasti v Anglii. Autumn ho přijímá a je rozhodnuta tam znovu najít svou kreativitu. V malebné vesnici se její cesta zkříží s Danem. I on má svůj pochroumaný život a touží si urovnat myšlenky. Právě přes Dana se do příběhu dostává i odkaz Beatrix Potterové. Dan totiž provází v muzeu věnovaném Beatrix Potterové (skutečná postava), anglické spisovatelce, ilustrátorce, přírodovědkyni a ochránkyni anglického venkova. Byla známá hlavně jako autorka knížek pro děti: malovala zvířátka v lidském oblečení.
Autumn a Dan přijdou s nápadem, že by si mohli navzájem dodat inspiraci, protože Danovým velkým snem je stát se spisovatelem.
Začátek něčeho krásného je hlavně hřejivým románem o přátelství
Řeší ale také několik velmi vážných témat, která ve čtenáři mohou vyvolat bouřlivé pocity. Kniha je doporučena čtenářům od 18 let. Spíše než vášnivá, je jemná a pomalejší. Hodně mi připomněla styl Julie Caplinové (romantické knihy píše i pod svým jménem Jules Wake). Podobně jako u Caplinové, i u Jessicy Redland může čtenář podlehnout kráse místní krajiny a tamního života. Síla knihy je spíš v atmosféře, postupném uzdravování hlavní hrdinky, která přišla o inspiraci. Velmi důležité jsou i odkazy na Beatrix Potterovou, silná je také linka o ženském přátelství.
Začátek něčeho krásného je prvním dílem z řady Útěky do krajiny jezer (Escape to the Lakes) a nakladatelství Motto nyní vydává druhý díl z volné série. Dostal název Blíž, než se zdá a hlavní postavou je Rosie, kamarádka Autumn. Jessica Redland už napsala pět titulů této série. Britská autorka žije v hrabství Yorkshire a píše čtyři příběhy ročně. Začátek něčeho krásného je její 20. knihou.
Nakladatel: Motto, 2026, z originálu The Start of Something Wonderful přeložila Barbora Klasová, 336 stran