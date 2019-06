Čtvrté pokračování oblíbené volné série komedií opustilo původní obsazení a nabízí nové tváře ve starých černých kvádrech…

Američanka Molly (Tessa Thompson) po jednom dávném zážitku touží vstoupit do tajné organizace Mužů v černém, a po dvaceti letech se jí to konečně povede. Coby agentka M je newyorskou velitelkou O (Emma Thompson) poslána do Londýna na svou první misi. Tamní šéf T (Liam Neeson) ji představí nejslavnějšímu agentovi H (Chris Hemsworth) a začíná téměř dvouhodinová jízda.

Při téhle zběsilé honičce pochopitelně uvidíme mraky emzáků různých forem a barev, ale na to už jsme zvyklí. Taky různá supermoderní udělátka a zbraně, ze kterých by James Bond zaplakal, ale ty jsme čekali. Hemsworth coby arogantní sexy týpek, co se vykecá z jakýchkoli průšvihů, zvlášť z těch, do kterých se sám dostal, docela baví. A Tessa Thompson jako věčně zírající M, ze všech sil se snažící nedat na sobě nic znát, ta je prostě sympatie sama. Jako parťáci jsou dost zvláštní, ale vylepšuje to skřítek (mimozemského původu, samozřejmě). Ten je asi nejvtipnější postavou.

Ale něco tomu chybělo. Možná ušatý Will Smith a jeho styl humoru, možná okouzlení celým novým světem, které ale za těch patnáct let od prvního dílu vyprchalo. Takhle zbyla jen úsměvná podívaná o šmejdech z vesmíru a agentech, kteří mají možná mezi sebou zrádce, ale přesto vypadají pořád zatraceně cool v těch slunečních brýlích. A o to jde…