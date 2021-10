Andrea Čechurová pracovala léta v byznysu rezidenčních realit, dokud jí nezačala mateřská dovolená, na kterou se velmi těšila. Všechno bylo v pořádku, ale ještě rok po narození syna jí trápilo obrovské břicho, i navzdory tomu, že hodně cvičila. Hubla, ale břicho s vystouplým pupíkem zůstávalo. Nevěděla proč. Až do bodu, kdy objevila, že má diastázu. Stav, ve kterém je mezi pravou a levou stranou přímého břišního svalu rozšířené a oslabené vazivo, což nepředstavuje jenom estetický problém, ale také zdravotní.

„Na tohle pomůže jen plastická operace,” konstatoval gynekolog.

Andrea si však nebyla jistá. Abdominoplastika je obrovský zákrok s obrovskou jizvou, který někdy udělá víc škody než užitku. Protože plastiku nechtěla, začala hledat informace a videa, které slibovaly záchranu různými cviky na YouTube. Také zkoušela fyzioterapii.

„Potom, co jsem našla Julii Tuplerovou na anglicky mluvících serverech, to ještě trvalo rok, co jsem se dopracovala k celé Tuplerově metodě a následovala přesně její kroky, až bylo břicho menší a plošší,” popisuje svojí cestu Andrea. Konečně to fungovalo.

„Tak jsem přišla k nápadu pomoct i ostatním. S diastázou mají problém nejen ženy po porodu, ale i muži v různém věku,” říká. „Metoda však nebyla v češtině dostupná. Abych ji mohla dál šířit, musela jsem absolvovat tříměsíční rekvalifikaci na fitness trenérku a absolvovat kurs v New Yorku zakončený teoretickou i praktickou zkouškou, prostřednictvím které jsem musela dokázat, že dovedu klienta diagnostikovat a naučit ho, co má přesně dělat.“

Pupík venku? Pupeční kýla? Jak poznáte diastázu…

Pokud máte pupík ven, pupeční kýlu, anebo se Vám dělá na břiše boule, když vstáváte z postele, máte určitě celkem vážnou diastázu. Ale ne vždy je diastáza vidět na první pohled.

„Když si lehnete na záda a pokrčíte nohy, ideálně se začněte vyšetřovat v pupíku,” navádí Andrea. „Položte si tři prostřední prsty kolmo do pupíku, v případě podezření na vážnou diastázu budete potřebovat prsty obou rukou, uvolněte se a zvedněte mírně hlavu. Cílem je nahmatat mezeru mezi pravou a levou stranou přímého břišního svalu, takzvaného „pekáče buchet”. Svaly zkuste nezatínat, jinak bude výsledek zkreslený a diastáza se bude zdát menší než ve skutečnosti je. Vazivo které spojuje pravou a levou stranu svalu by mělo být taky hodně mělké. Asi jako když nahmatáte mezeru mezi klouby prstů na ruce. Vzdálenost svalů od sebe by měla být do cca 2 cm. Pokud nahmatáte hlubší mezeru a větší vzdálenost mezi svaly, pak se již jedná o diastázu”.

Toto vazivo by správně mělo být jako úzký pevný provaz. Změnit ho však může tlak z rostoucí dělohy v těhotenství, anebo větší vnitrobřišní z jakéhokoliv pohybu, třeba při zvedání těžkých břemen, neustálé cvičení sklapovaček nebo jiného silového cviku, intenzivní kašel u astmatiků, nevhodné tlačení na záchodě u zácpy a další faktory… Každé miminko se s ní již rodí, i proto má vypouklé bříško a až vývojem se diastáza dá u něj do normálu, i když některým v určitém rozsahu zůstane až do dospělosti.

U diastázy jsou časté také bolesti zad, protože páteř nemá oporu – páteř trpí hlavně v oblasti beder, ale velmi časté jsou také přetížené svaly v horní části zad, – jelikož to, co má dělat nefunkční břicho, za něj dělají jiné svaly, které jsou díky tomu přetěžované. Vnitrobřišní tlak při pohybu s nefunkčním břichem působí hodně i na pánevní dno, a to zatěžujeme. Asi 70 procent žen, které mají problém s pánevním dnem a inkontinencí, mají zároveň i diastázu. Tyto problémy jsou často propojené.

„Málo se to v Česku řeší a v podstatě se o tom neví,” říká Andrea. V menším procentu trápí lidi s diastázou problémy s trávením, s nadýmáním. Střeva se vyklenují do jiné pozice.

„Ale není to konec světa. Jedna klientka, která nemohla kvůli trávicím potížím skoro nic jíst, mi po intenzivním cvičení a dodržování všech kroků Tuplerovy techniky psala už po čtyřech měsících, že griluje – a vystouplý pupík je pryč,” popisuje s radostí Andrea.

„Muži mají spoustu problémů taky, u nich je však vývoj diastázy pozvolnější, většinou to řeší, až když mají kýlu,” mluví o svých zkušenostech Andrea. „Někteří muži mají štíhlé nohy a celé tělo a rozestup svalů je poznat právě podle obrovského břicha. Ženy se po porodu změní a trápí je to, protože najednou v docela krátké době vidí rozdíl. Na rozdíl od mužů to řeší dřív.”

Ze zkušeností Andrey diastáza postihuje také klienty po různých operacích břicha, nejen po porodu. „Císařské řezy dovedou být traumatické,” říká Andrea a dodává, „Tuplerova metoda je skvělá i na tohle, dá se začít cvičit už po zahojení jízvy. Po normálním porodu můžete začít cvičit už v šestinedělí.”

Jak na to?

U Tupler techniky je klíčové dodržovat všechny kroky a to cvičit speciální cviky zaměřené na posílení příčného břišního svalu, nosit rehabilitační stahovací pás, který je důležitý pro hojení oslabeného vaziva a zařadit používání příčného břišního svalu při každém pohybu. tj správně vstávat z postele, lehat si do postele a správně kašlat či smrkat, zvedat těžké věci a používat správně příčný břišní sval i posléze při cvičení nebo sportu, na který jste zvyklí.

„Měla jsem jednou klienta cyklistu, kterému se po tom, co se naučil používat správně břicho při jízdě na kole, zlepšily výkony,” chlubí se Andrea. Důležité je také vynechat nevhodné pohyby. Mnoho lidí cvičí, ale dělají sedy, lehy, sklapovačky, kliky, prkna a “plank” nebo všechny cviky, kde je pohyb silou vpřed do kříže, například křížová sklapovačka nebo tenis, či golf. Také není vhodné otevírat žebra jako například záklon či most. Není vhodné ani plavání, kde u většiny plaveckých stylů jdou žebra od sebe.

Tuplerova technika vede k výsledkům právě proto jak je komplexní, nejedná se pouze o “cvičení”.

Jediná v Česku

Andrea dělá Tuplerovu techniku jako jediná v celém Česku už přes šest let. Navštěvují ji klienti i ze Slovenska a Německa. Tuplerova technika a know how se dají naučit i na základě videa, které se dá spolu se speciálním stahovacím pásem a příručkou zakoupit už v základním balíčku na její stránce.

Díky covidu jsme všichni byli nuceni naučit se dělat spoustu věcí online, a tak i Andrea už přes rok nabízí tréninky také online. „První lekce není samozřejmě přes internet ideální, protože nemohu online lidi vyšetřit, takže je to poprvé samozřejmě lepší osobně,” říká. „Nicméně s klienty určitě doladím chyby v cvičení, i přes video vidím, kdo špatně sedí či drží tělo, nezapojuje správně svaly. Poradím s nasazováním stahovacího pásu apod.”

Když vám nezabírají ani videa z YouTube, ani fyzioterapie, která sice pomáhá tělu komplexně, ale diastázu většinou neumí řešit cíleně, a také nechcete operaci, tahle metoda může být přesně to, co potřebujete. Základem je, že musíte břicho umět správně používat, nepomůže když se diastáza jenom zmenší.

Dodnes si i v Česku vyzkoušelo know how Tuplerovy metody něco přes tisíc lidí, kterým Andrea s diastázou úspěšně pomohla a s většinou z nich pracovala i osobně. Jaké jsou příznaky diastázy a víc o Tuplerově technice se dočtete na webu: tuplertechnika.cz