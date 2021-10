Na trhu je sice nová audiokniha Pavla Koláře Posilování stresem, ale podívejme se na předchozí titul známého fyzioterapeuta, který tento název profese nemá rád. Kniha Labyrint pohybu vyšla také jako audiokniha a právě v této podobě dává vedeným rozhovorům větší rozměr.

Známý fyzioterapeut Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. (1963) v ní odpovídá na otázky novinářky Renaty Červenkové. Jeho péčí prošlo množství známých sportovců (například Roman Šebrle, Kateřina Neumannová) a významných osobností (třeba Václav Havel, Jiří Korn). Sám ve výběru pacientů ale rozdíly nedělá.

Hýbeme se buď málo, nebo špatně a pohyb se vytrácí nejen ze života, ale i z medicíny, tvrdí Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Rozhovory jsou vedeny od dětství a života Pavla Koláře, historii rehabilitace a situaci v této oblasti v naší republice. Témata se točí okolo výchovy dětí, sportu, ale také okolo různých životních situací, včetně úvah nad stárnutím a smrtí. Fyzioterapeut hovoří o zdravotním systému, ale i o pohledu na svět, o psychice, duševní hygieně, o víře a dalších ohledech, které sice spolu zdánlivě nesouvisí, ale opak je pravdou.

Ze slov pana profesora vyplývá, že člověk má několik stránek a pokud chce být zdravý, nemůže se starat pouze o tělo. Protože vše je velmi úzce propojeno. Konkrétně u bolestí zad, které trápí stále více lidí, se může podle Pavla Koláře jednat o různé příčiny, jako jsou metabolické, imunologické a jiné.

„Neexistuje přímý vztah mezi bolestí a objektivním morfologickým nálezem, tedy vyhřezlou ploténkou, úzkým páteřním kanálem, degenerativními změnami. U mnohých lidí se i často velký nález projevuje jako málo významný. To proto, že není hlavním důvodem obtíží,“ uvádí profesor Kolář a klade velký význam na psychosomatické problémy, protože: „Hlavu od těla prostě neodtrhnete.“

Kniha je vedena jako rozhovor, ve které zkušená novinářka, Renata Červenková, klade otázky známému fyzioterapeutovi. V audioknize načetla otázky Romana Růžičková, známá hlavně z Klubu Rádia Junior Českého rozhlasu. Odpovědi Pavla Koláře namluvil Vasil Fridrich. Role se zhostil velmi dobře, nemá problém s medicínskými termíny a celek působí, jako by ho načetl sám Pavel Kolář. Tam, kde se objevují pasáže o zdravotních problémech a různých negativních otázkách, dokáže Vasil Fridrich hovořit s dostatkem odpovídajících emocí, od smutku, do jiných pasáží zase promítá radost. Oproti tomu Romana Růžičková působí v audioknize jako zkušená novinářka. Celou atmosféru výborně doplňují klavírní hudební předěly.

Pavel Kolář si klade řadu otázek a pokouší se na ně odpovědět. Proč dnes trápí tolik bolesti zad, když tím naši předci netrpěli, proč máme tolik úzkostí? Jaký význam má dýchání na činnost svalů? Mají lázně smysl? A spoustu dalších.

Nelze se vůbec divit tomu, jakou popularitu si titul Labyrint pohybu získal. Pokud máte problémy s pohybovým aparátem nebo se jim chcete vyhnout, je tato kniha nebo audiokniha nezbytností. S její pomocí získáte větší náhled na to, co váš organismus potřebuje a jak funguje. Kromě toho se dozvíte množství zajímavých odpovědí z oblasti fyzioterapie. Jen je škoda, že takovýto náhled nemá více odborníků, zdraví lidí by se mohlo ubírat lepšími směry.

Pavel Kolář je věřící a od mládí se snaží zvládat těžkou Bechtěrevovou nemoc a přesto se nebojí říct: „Lékař nemá prodlužovat život za každou cenu.“

Pavel Kolář vychází z vlastních zkušeností a praxe, kterou načerpal za dlouhá léta svého působení. Sympatické je na něm to, že se stále vzdělává a je ochoten změnit své názory, pokud je přesvědčen o tom, že je pro to důvod. Je také potřeba říci, že Labyrint pohybu se nezabývá konkrétní pomocí, ale spíše směry, kam se může naše pomoc tělu ubírat.

Audiokniha, kterou pořídíte třeba na Audiolibrix je skvělá plná zajímavých informací o těle, pohybu, ale i životě jako takovém. Nechat si ujít, by byla vážně škoda.

Vydalo: Nakladatelství Vyšehrad (2019), namluvili: Vasil Fridrich, Romana Růžičková, 8:35 h