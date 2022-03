Koncem roku 2021 vyšlo specialistce na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimákové volné pokračování Velmi osobní knihy o zdraví s názvem Margit Slimáková: Osobní receptář pro zdraví a pohodu. Co na ní překvapí a co si z ní můžete odnést?

Od této knihy nečekejte především recepty na jídlo, jak byste se mohli domnívat podle názvu, ale rady týkající se zdraví. Recepty na různá jídla, jako jsou vývary, kysané zelí, svačiny, jogurtový dezert a další v knize ale také najdete.

Kniha volně navazuje na předchozí titul Velmi osobní kniha o zdraví (Bizbooks, 2018) a pokračuje ve směru, kterému se věnuje Margit Slimáková už dlouho. Titul je poskládán jako kniha plná otázek a odpovědí, které si člověk často klade. Najdete tu dotazy na výživu, zdraví, ale také na oblast krásy a životní rovnováhy. I tentokrát je kniha plná osobních doporučení autorky. A co o ní říká? „A co všechno se v ní dozvíte? Třeba kdy a co jíst, jak předcházet nemocem nebo jak odolávat diktátu módy a zůstat sám sebou. Za každým doporučením je moje vlastní zkušenost. Využijte ji pro své zdraví, pohodu a spokojenost!„

Foto: Jan Tichý

Základní doporučení pro úspěšné spalování energie:

Nedržte nesmyslné dieta, které krátkodobě sice mohou vést ke ztrátě nějakého kila, ale dlouhodobě jen zpomalují organismus.

Dostatečně spěte, abyste nenarušovali uvolňování hormonu sytosti.

Str. 127

Zásobárna rad a inspirace

Autorka Osobní receptář plánovala jako tematický zápisník, který si čtenář sám doplní o vlastní poznámky. Prostoru okolo textu je dostatek, takže má člověk spoustu příležitostí. Kniha má osm hlavních kapitol: Zdraví, Výživa, Pohyb, Děti, rodiče a rodiny, Krása, Domov, Práce, Pohoda.

Poradí se zvládáním chutí na sladké, jak se stravovat tak, abychom byli nemocní a jak se dá léčit stravou. Poradí, jak zvládat stres v práci, ale i jak balancovat domácnost. Spoustu odpovědí nabízí Margit Slimáková ke konzumaci kávy. Dozvíte se, proč nedoporučuje nízkotučné potraviny. Zamyslí se nad otázkou: snídat či nesnídat. Přemýšlí nad tím, jestli potřebujeme obiloviny, maso, mléko. Radí, jak se stravovat na cestách a nabízí spoustu dalších informací.

Margit Slimáková je zakladatelkou a koordinátorkou Globopolu, což je první think-tank (výzkumná nebo zájmová skupina) projekt, který se věnuje otázkám zdravé výživy a zdravotní prevence. Především je specialistkou na zdravotní prevenci a výživu. Věnuje se poradenství, osvětě, publikační i přednáškové činnosti a ve své prá­ci využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny. Namísto zastaralé výživové pyramidy je autorkou tzv. Zdravého talíře.

V závěru knihy se kromě jiného dozvíte i to, jaké plány má Margit Slimáková do budoucnosti (že dál pracuje na skutečném jídle ve školách a nemocnicích je výborná zpráva) a najdeme tu i podrobný rejstřík.

Proč po knize sáhnout?

Jako odborný korektor na knize spolupracovala internistka a diabetoložka Hana Krejčí. Ani tentokrát nechybí grafika od Emy Pavlovské, která je ideálním doplněním této knihy.

Osobní receptář pro zdraví a pohodu je plný zajímavých informací a odpovědí, se kterými nemusíte souhlasit, ale minimálně stojí za přemýšlení. Pokud budete potřebovat srozumitelně vysvětlit, jak se stravovat, aniž byste museli nutně používat nějaké diety, sáhněte po tomto titulu. Kniha je velmi komplexní a probírá nejrůznější otázky, které se dotýkají tématu zdraví a pohody. Už jen čtení knihy vytváří pohodu, natož když pak začnete nějaká doporučení realizovat.

Nakladatel: Bizbooks, 2021, paperback, 352 str.