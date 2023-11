Pan Kaplan je stálicí na české literární scéně už od 40. let, kdy vyšel první překlad. Veselé historky z večerní školy pro dospělé, kde se emigranti z celého světa statečně snaží zvládnout boj s angličtinou (respektive s češtinou) si právem získaly srdce čtenářů. Heroický zápas s gramatikou je ale také důvodem, proč knížka není známá celosvětově (jak si dle mého zaslouží): ne každé překladatel se chce pustit do tak náročného úkolu, jakým je převést zmasakrovanou angličtinu do zmršené češtiny tak, aby zůstala zachovaná vtipnost a hravost. A tak díky geniálnímu překladu Antonína Přidala září česká verze jako klenot a Pan Kaplan vychází zas a znova.

I já patřím k těm, kteří si rádi znovu přečtou, proč je pan Kaplan „superlativní“, kde se narodil Nathan P. Nathan nebo o poslední noci „Kajzra“ Césara ve stanu. Nemohla jsem chybět ani v pražském divadle ABC, když tam slavně uváděli divadelní hru za doprovodu hudby. Tenkrát využili mezinárodní směsky žáků a každá národnost, zastoupená ve večerní škole, tam měla svou píseň. Škoda, že ze hry zůstaly jen vzpomínky a CD s muzikou.

Český rozhlas v tomto směru také nezahálel. V 90. letech vznikl rozhlasový seriál, jehož zkrácená verze vyšla na CD v roce 2003. Nyní vychází na MP3 úplná 4 hodinová verze (nebo ke stažení přes radiokartu se stíracím kódem na Radioteka.cz).

Antonín Přidal pro tuhle dramatizaci upravil svůj text tak, aby z něj vynechal vypravěče a příběh plynul v dialozích. Po pravdě – byly to pro mne úplně nové příběhy z prostředí a s postavami, které tak dobře znám. Úplně poprvé tu získávají hlasy i ostatní profesoři a členové sboru kolem profesora Parkhilla, kteří byli v knize dosud jen letmo zmínění. Konečně tak zjistíme, co se děje ve sborovně, jak zní pan Matsukas (když je vzhůru) nebo proč se sekretářka bojí zvedat telefon.

Miroslav Donutil, foto: ČRo

Mnozí čtenáři už znají nazpaměť nejlepší hlášky svérázného Rakušana Kaplana a jeho osobitý přístup k jazyku. Tady s hlasem Miroslava Donutila má možná překvapivě míň prostoru, zato se ale královsky pobavíte nad novými situacemi, které naprosto přirozeně doplňují knihu a ještě ji rozvíjejí. Poslechnete si zbrusu novou hodinu volných dotazů, v které se nemohou zbavit tématu klobouků. Nebo se díky chřipkové epidemii s panem Kaplanem seznámí i ostatní profesoři na zástupu, kteří o něm dosud jen slyšeli. Od teď si budou profesora Parkhilla považovat mnohem víc, když téhle třídě musí čelit každý týden…

Seriál má deset kapitol a já si je dávkovala za odměnu, aby mi vydržel co nejdéle. On vlastně takový je celý – za odměnu…

Vydal Radioservis, celkový čas 4 hodiny 12 minut, CDmp3/Radiokarta, kompletní rozhlasová verze z roku 1998, 2023

Osoby a obsazení: Hyman Kaplan – Miroslav Donutil, ,profesor Parkhill – Ladislav Lakomý, Gus Matsukas – Jaroslav Dufekm, profesor Kraut – Jiří Dušek, Karl Finsterwald – Arnošt Goldflam, profesorka Higbyová – Jana Hlaváčková, profesorka Pflaumová – Jana Janěková, ředitel Robinson – Jaroslav Kuneš, Norman Bloom – Jiří Tomek, Olga Tarnovská – Ivana Valešová, Zelda Moskowitzová – Eva Hradilová, Róza Mitnicková – Gabriela Ježková, Gina Caravellová – Monika Maláčová, reportérka a hlasatelka – Jitka Škápíková, sekretářka Schnepfová – Drahomíra Hofmanová