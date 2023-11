Když Jakub Hussar začal před dvěma lety sepisovat na facebooku „mudroprdy“, chtěl se jen podělit o fascinující fakta, která se k němu dostala. Mnohdy překvapující jednovětné poznatky z různých oborů si rychle našly stovky příznivců. Z mudroprdů se stal trend. Podívejte se na ukázky z knihy Mudroprdy.

Věděli jste, že nejkradenějším jídlem na světě je sýr?

„Jsem extrémně zvědavý tvor, všude se vynořovaly zajímavé poznatky, které občas až vyrazí dech, a já se chtěl o ně podělit se svým okolím. Nejdřív nárazově, a jak to získalo popularitu, dal jsem tomu formát a začal mudroprdy zveřejňovat v pondělí ráno, kdy lidé vstávají otupělí po víkendu. Snažím se je tím nakopnout, roztočit jejich závity,“ hodnotí historii dnes již pravidelného formátu Jakub Hussar.

Rozpohybovat závity se povedlo i u Jakubova kamaráda a dlouholetého spolupracovníka Daniela Špačka. Daniel položil nejen základy duhové vizuální podoby ČT:D (a s ovečkami díky němu chodí usínat statisíce dětí), ale také se specializuje mimo jiné na vědeckou ilustraci. Nabídl Jakubovi ilustrace jeho mudroprdů – a nápad na knihu byl na světě.

… a že až 55 % lidí zívne při přečtení slova „zívnutí“?

Oba autoři přizvali ke spolupráci zkušenou grafičku Veroniku Kopečkovou, která svou hravou, inovativní a vzdušnou sazbou ohromuje nejen u dětských knih. Vznikla tak do posledního detailu vyladěná kniha s osobitou harmonizující pantone barvou a ořízkou coby třešinkou na dortu.

Síla Mudroprdů spočívá v tom, že v jedné větě naznačí podstatu, čímž zasejí semínko zvídavosti, které budete mít nutkání zalévat a nechat klíčit. Mudroprdí zajímavosti kráčí napříč obory, od historie přes fyziku až ke společenským tématům, vesmíru a autorským moudrům s jistou mírou nadsázky. A právě proto poskytnou každému čtenáři široký přehled, instantní základ vědomostí, po nichž budete chtít dál pátrat a rozšiřovat je.

Jak říká Jakub, díky této knize se může stát mudroprdem každý, ať už ji čte pět minut nebo hodinu. Svět nás totiž nepřestává denně překvapovat, vždy můžeme objevit něco, co v nás vzbudí údiv i nadšení.

Jakub Hussar

Režisér, producent a idea maker, držitel ocenění Cannes Bronze Lion a Křišťálová lupa. Vystudoval režii a scenáristiku na Filmové akademii Miroslava Ondříčka, kde příležitostně vyučuje. Stál u zrodu tvůrčí skupiny Trinity Pictures, herního studia ARK8, dětského kanálu ČT:D a reklamní agentury HAZE, v níž působí jako kreativní ředitel. V roce 2021 mu vyšel dvoudílný sci-fi román 0 Tu. Jakub je autorem pravidelných pondělních Mudroprdů, jež nyní vycházejí v knižní podobě.

Daniel Špaček

Ilustrátor, konceptualista a dlouholetý autor a výtvarník dětské televizní stanice ČT:D. Podílel se na tvorbě kultovní minisérie Kosmo a produkoval a vytvořil animované seriály Černobílo a No no no!. Ilustroval Magnesií Literou oceněnou knihu Překlep a Škraloup a s Tomášem Končinským napsal příběh Do Nepaměti, jenž získal ocenění Nejkrásnější česká kniha roku 2022. Vedle toho působí jako kreativní ředitel společnosti Neuron Collective, která se věnuje projektům na pomezí výtvarného umění a digitálních technologií.

Veronika Kopečková

Grafická designérka, výtvarná editorka a spoluzakladatelka nakladatelství B4U Publishing, které se věnuje původní tvorbě knih pro děti a je dnes již etablovanou značkou na zahraničním trhu. Od roku 2016 pracuje na volné noze pro nejrůznější nakladatele a kulturní instituce. Vystudovala konceptuální Ateliér papír a kniha doc. Dr. J. H. Kocmana při FaVU VUT v Brně. Na knize má ráda, že vzniká jako společná aktivita kreativních lidí. Žije a pracuje v Brně a sbírá dětské knihy z celého světa.

Nakladatel: Mystery Press, Jakub Hussar, Daniel Špaček, Veronika Kopečková, brožovaná, 120 x 160 mm, 372 str., 439 Kč