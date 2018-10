Nakladatelství Baronet uzavírá jednu historickou romantickou sérii za druhou. Nejnověji (prozatím) poslední díl z řady Ravenelovi autorky Lisy Kleypas, Setkání s cizincem…

Čtvrtý díl volné série o členech jedné šlechtické rodiny si vzal na mušku vedlejší postavu, která však čtenářky hodně zajímala – doktorku Garrett Gibsonovou. Garrett je první a dlouho i jediná lékařka v Británii, musí proto být ostrá a profesionální. Nemá tak ale vůbec čas na sebe. To se ale změní, když potká detektiva ze Scotland Yardu, nebezpečného Ethana Ransoma (jinak Ravenelovic levobočka).

Tento díl velmi připomíná poslední knihu od své konkurentky Suzanne Enoch Jeho lordstvo – tam také figuroval profesionální zabiják, intriky a složité společenské postavení. Tady je příběh o to komplikovanější, že nejde jen o obvinění z vraždy, které padlo na hrdinku. Tady je v maléru hrdina, kterého má v hrsti šéf zpravodajské služby. O rozdílné postavení ani tak neběží, protože ani doktorka, ani bývalý policista nežijí zrovna konvenčně, a tak jediné, co jim brání spolu to zkusit, jsou právě špionážní intriky, do kterých Ransome zabředl až po uši…

Pasáž, kdy doktorka pečuje o raněného, může čtenářkám připomenout dřívější autorčinu knihu Zimní naděje – i tam blízkost smrti přinutila zatvrzelé osoby přehodnotit své priority. Naštěstí závěr románu nevykazuje žádné překombinované rošády jako u Enoch, a čtenářky si s úsměvem mohou oddychnout, že je ruka v rukávu.

Roztomilý příběh o zkroceném tygrovi je inspirovaný skutečnou první lékařkou Elizabeth Garrettovou Andersonovou, i když její život asi nebyl až taková romantika. V knize dostal velký prostor šarmantní West Ravenel, a tak jsou čtenářky zvědavé, koho mu autorka přidělí v jeho knize. Sága totiž nekončí, jen ještě není napsaná. Další díl vyjde v angličtině v únoru 2019…

Originál: Hello Stranger, 2018

Překlad: Jana Pacnerová

Vydal: Baronet, 2018

346 stran