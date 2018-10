Řada z nás nemá čas vařit, nebo třeba jen nechce trávit dlouhý čas zbytečně u plotny. Právě pro tyto případy napsala ikona zdravého životního stylu, herečka Gwyneth Paltrow kuchařku Je to tak snadné – recepty na každý den. Máme z ní ukázku.

130 receptů na výborná a zdravá jídla, která připravíte rychle, vytvořila šestačtyřicetiletá herečka, která je považovaná za odbornici přes zdravé stravování. Známá jogínka je autorkou vlastní detoxikační kůry, kromě toho dodržuje makrobiotickou dietu a dává přednost biopotravinám.

K zájmu o zdravý životní styl přivedla Gwyneth Paltrow až rakovina otce, který na ni nakonec i zemřel.

„Když jsem se rozhodla, že napíšu tuhle knihu, začala jsem pátrat u svých přátel a kolegů a ptát se jich, jaký druh kuchařky jim na trhu schází, jakou by si oni sami představovali. Všichni měli podobné přání: chtěli sbírku receptů, podle nichž zvládnou uvařit opravdu snadno, bez náročných příprav, odreagují se po náročném pracovním dni v kuchyni a připraví skvělé, ale rychlé jídlo,“ říká hollywoodská hvězda a matka dvou dětí.

Řada jídel je bez cukru, lepku i laktózy, mohou si je tedy dopřát i osoby s různými druhy potravinové intolerance. Gwyneth ale umí i hřešit. Autorka kuchařky říká, že důležitá je umírněnost a rovnováha, kdy se bude člověk cítit dobře.

Přečtěte si ukázku z knihy Je to tak snadné – recepty na každý den, kterou česky právě vydalo nakladatelství Grada.

Pohodové večery

Když se dny začínají krátit a venku se ochladí, hledá každý z nás něco dobrého k večeři.

Přestože si možná přípravu tzv. comfort food, tedy příjemného jídla, které vás potěší

a naplní pohodou, spojujete s náročnou přípravou a velkým počtem kalorií, je možné takové

jídlo připravit velice snadno a rychle. Nic vás v deštivém dni nezahřeje líp než kouřící talíř

s kuřecí wonton polévkou nebo miska krémové polenty s restovanými houbami. Ať už jíte

na sedačce u televize, nebo sedíte u jídelního stolu, tohle jídlo potěší vaše tělo i duši.

KUŘECÍ POLÉVKA PHO S CUKETOVÝMI NUDLEMI

bez lepku, do 30 minut

2 PORCE

Tenhle recept jsem připravila pro Goop story v době, kdy jsme propagovaly tehdy nový a náš stále oblíbený spiralizér. Gwyneth byla nejprve trochu na pochybách – pho bez rýžových nudlí, to může zavánět průšvihem.

Když ale spořádala celou misku a ptala se po nášupu, věděla jsem, že mám vyhráno. Neváhejte použít zbytky kuřecího masa nebo ho zcela vynechte, rozhodně však nezapomeňte přidat zázvor, česnek a koriandr, aby polévka měla správnou silnou chuť. – TB

4 hrnky kuřecího vývaru

1 kuřecí prsa s kostí a kůží

8 snítek čerstvého koriandru

1 kousek čerstvého zázvoru (asi 7 cm),

nakrájený na plátky

1 rozdrcený stroužek česneku

sůl

1 lžíce javorového sirupu

1 lžíce sójové omáčky tamari

½ menší bílé cibule, nakrájené na velmi

tenká kolečka

šťáva z jedné limetky

1 cuketa, nakrájená na spirály

NA DOZDOBENÍ

8 snítek čerstvého koriandru

4 snítky čerstvé bazalky

1 malá serrano chilli paprička

1 hrst výhonků fazolí mungo

1 limetka, nakrájená na čtvrtky

Do středně velkého hrnce nalijte kuřecí vývar, přidejte kuře, koriandr, zázvor, česnek, velkou špetku soli

a dva hrnky vody. Kuře by mělo být ponořené ve vodě. Směs přiveďte k varu, ztlumte oheň a pomalu vařte 10–15 minut, nebo dokud není zcela hotové.

Kuřecí prsa vyjměte z vývaru, maso natrhejte a kosti vraťte zpět do hrnce. Vařte dalších 10 minut.

Vývar sceďte a čirý přelijte opět do hrnce. Přidejte javorový sirup, tamari, cibuli a limetkovou šťávu,

dle chuti a potřeby okořeňte a osolte.

Do dvou misek rozdělte cuketové spirálky a natrhané kuřecí maso. Zalijte horkým vývarem a podávejte

s čerstvými bylinkami, chilli, výhonky mungo a čtvrtkou limetky, kterou položíte na talířek vedle misky.

POLÉVKA Z MRKVE A ZÁZVORU

bez lepku

4 PORCE

Tahle kombinace je zřejmě všudypřítomná a věčná, narazíte na ni v restauracích i v supermarketu, kde je

k dostání v plechovkách. Znám asi milion jejích nejrůznějších variant, ale naše verze, přirozeně sladká

díky osmažené cibulce a řízná kvůli množství čerstvého zázvoru, je obzvláště vynikající (a jednoduchá!).

Neřešte loupání mrkve – stačí je pouze dobře oškrábat.

2 lžíce kokosového oleje

1 velká cibule, přepůlená a nakrájená

na tenké plátky

sůl

2 stroužky česneku, nakrájené na tenké plátky

2 lžíce nasekaného čerstvého zázvoru

1 lžička mletého kmínu

½ lžičky mletého koriandru

½ lžičky koření garam masala

500 g mrkve, nakrájené na přibližně

2centimetrové kousky (asi 21/2 hrnku)

3 hrnky kuřecího nebo zeleninového vývaru

čerstvě mletý černý pepř

V hrnci se silným dnem zahřejte na středním plameni kokosový olej. Přidejte cibuli a špetku soli, přikryjte pokličkou a smažte asi 20 minut, až cibulka změkne a zesládne.

Přidejte špetku soli, česnek a zázvor, minutu osmahněte, poté přidejte ještě kmín, koriandr a koření

garam masala. Opékejte další minutu, pak přidejte mrkev, vývar a další velkou špetku soli. Směs přiveďte

k varu a vařte na nejmírnějším ohni dvacet minut, dokud mrkev není dokonale měkká.

Opatrně přelijte do vysokorychlostního mixéru nebo rozmixujte přímo v hrnci ponorným mixérem.

Osolte a opepřete.

MĚKKÁ POLENTA S RESTOVANÝMI HOUBAMI

pro vegetariány, bez lepku, do 30 minut

4 PORCE

Voňavé houby a krémová polenta jsou zázrak stvořený v kulinářském nebi. Dejte si dobrý pozor při nákupu skutečně kvalitního lanýžového oleje. Samy jsme se přesvědčily, že takové oleje jsou většinou pouze navoněné a neobsahují žádné lanýže.

POLENTA

1 lžička soli

1 hrnek instantní polenty

1/3 hrnku nastrouhaného parmazánu

2 lžíce másla

HOUBY

2 lžíce olivového oleje

2 lžíce másla

6 šálků nakrájených hub (žampiony,

shitake, hlíva, lišky, smrž)

2 lžíce nasekaných čerstvých lístků

šalvěje

2 malé drcené stroužky česneku

2 lžičky oleje lanýžového oleje

sůl

čerstvě mletý černý pepř

hrubá mořská sůl

strouhaný parmazán

Ve středně velkém hrnci přiveďte k varu 3 hrnky osolené vody.

Než se voda na polentu začne vařit, připravte si houby. Ve velké pánvi na středním plameni rozehřejte

olivový olej a máslo. Když se máslo rozpustí, přidejte houby a za občasného míchání 3 minuty restujte,

dokud nepustí šťávu a nezačnou hnědnout. Přidejte k nim šalvěj a česnek a opékejte další 2 minuty.

Dochuťte lanýžovým olejem, solí a pepřem.

Polentu nasypejte do vařící vody a připravte podle návodu na obalu. Do hotové polenty přidejte

parmazán a máslo, nahoru navrstvěte houby, osolte a dozdobte parmazánem.

SEKANÁ Z KRŮTÍHO MASA

bez lepku

4 PORCE (A JEŠTĚ ZBYDE)

Je to vlastně sekaná jako každá jiná, ale přesto je tak dobrá, že se pro ni po chvíli vrátíte, abyste dojedli

všechny zbytky. Naučila jsem se dávat na dno trouby při pečení nádobu s vodou, jako to dělám, když peču

cheesecake. Díky tomu pak moje sekaná nepraská. Možná že je to jen taková babská pověra, přesto mám

sekanou pokaždé báječně šťavnatou a chutnou.

120 g krůtí šunky, nahrubo nakrájené

1 střední cibule, nakrájená nahrubo

2 velké stroužky česneku, nasekané

nahrubo

2 lžičky čerstvých lístků tymiánu

2 lžíce olivového oleje

½ hrnku bezlepkových ovesných vloček

½ hrnku plnotučného mléka

3 lžíce worcesterské omáčky

2 lžíce + ¼ hrnku kečupu

2½ lžičky soli

1 velké vejce

čerstvě namletý černý pepř

1 kg tmavého krůtího masa

Troubu předehřejte na 190 °C.

Smíchejte krůtí šunku, cibuli, česnek a tymián a rozmixujte ve food procesoru. Je potřeba stroj zastavit dřív, než se ze směsi stane pasta.

Ve velké pánvi zahřejte na mírném plameni olivový olej. Přidejte rozmixovanou směs a opékejte

6–8 minut, až začne lehce hnědnout a vonět. Dejte stranou, aby vychladla.

Mezitím dejte do velké mísy vločky, mléko, worcesterskou omáčku, dvě lžíce kečupu, sůl, vajíčko

a dochuťte pepřem. Všechno pečlivě rukama promíchejte.

Přidejte vychladlou opečenou směs, mleté krůtí maso a opět dobře promíchejte. V tomto stadiu se vám

může zdát, že je směs dost vlhká, nebojte se, v troubě ztuhne.

Sekanou vytvarujte a potřete zbývající čtvrtinou hrnku kečupu. Pečte 45 minut.

Nezapomeňte dát na dno trouby malou nádobu s vodou.