Nakladatelství Grada vydalo Nástroje proti úzkosti od Alice Boyes s podtitulem Vyladění vaší mysli a zvládání problematických situací v každodenním životě. V naší soutěži vám nabízíme možnost vyhrát jeden ze tří výtisků této knihy.

Dnešní divoký svět je velmi náročný pro osoby s úzkostmi. Kniha Alice Boyes jim pomáhá se s těmito stavy vypořádat.

Soutěž končí 09. března 2021.

Ceny do soutěže věnoval nakladatelský dům Grada.

ANOTACE

Stále aktuálnější kniha reaguje na současný velmi rušný svět, který je pro lidi s úzkostmi náročný. Sužují vás úzkostné stavy? Představujete si, co hrozného by se vám mohlo ještě přihodit? Bojíte se, že selžete a váš výkon nebude dokonalý? Nedokážete se vyrovnat s negativní zpětnou vazbou a jste přehnaně sebekritičtí? Nezoufejte, nejste v tom sami. Pomocí této knihy se naučíte úspěšně identifikovat to, co spouští vaši úzkost. Rozpoznáte nástup spouštěčů úzkosti a naučíte se je v klidu zpracovat. Autorka, vystudovaná psycholožka, nezahlcuje čtenáře odborným výkladem, ale nabízí praktické tipy a triky, které můžete využít v každodenním životě. Ať už trpíte úzkostnou poruchou, nebo jste jen k úzkostem svou povahou náchylní, zjistíte, jak úzkost funguje a jak se s ní vyrovnat ve svém osobním i pracovním životě.

Vydává Grada.

