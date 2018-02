Ve třetí soutěži o tituly pro děti máte možnost vyhrát knihu Malý podvodní průvodce. O knize jste si u nás už mohli přečíst. Malý Ropuch vtipně a chytře provádí podvodním královstvím a děti mohou nenásilnou formou získávat nové informace.



Soutěž končí 22. února 2018.



Ceny do soutěže věnovalo nakladatelství JaS.

ANOTACE knihy Malý podvodní průvodce



Co všechno se odehrává pod hladinou? Jak to vypadá na dně docela obyčejné tůně? Jaké to vlastně je pod vodou? I tam totiž běží život jako o závod. Na první pohled je jasné, že jde o poněkud mokrý život – což vůbec nevadí kupříkladu takovému Ropuchovi, který se nejčastěji zdržuje v Zelené tůni, schovaný za dvěma placatými kameny. Ropuchy totiž patří k obojživelníkům, kteří mohou přebývat na suchu i ve vodě, kde s oblibou přemítají, jaký je rozdíl mezi povodní a velkou vodou, kdy nastane průtrž mračen a jestli je vodní přelud snové mámení nebo nesmysl. K večeři mají ze všeho nejraději řádně vypasené mouchy a pranic jim nevadí, že po tak vydatném jídle možná trochu přiberou. Štíhlou linii si hlídají spíše vodoměrky, nemilosrdné vodní krasavice, které se od rána do večera producírují po vodní hladině a všichni ostatní na ně s úžasem hledí, včetně vodníka. K jeho nejlepším přátelům patří kapři, kteří marnivě přemítají, kolik šupin je bude stát nový oblek. A také piskoři, ale ti připlouvají zřídkakdy. Pokud se ale objeví, je to událost, která vyburcuje i nechvalně známého raka Desetiprsťáka, štiku s podivuhodným jménem Šárka Ocelová nebo mihule, které vypadají spíš jako nějaké vodní žížaly, ale nesmí se jim to říkat.

Vítejte v Zelené tůni!

JaS nakladatelství, 88 str, 198 Kč

