Páté pokračování mysteriózní série Amandy Stevensové Hřbitovní královny má název Hříšník a jako by bylo restartem celé řady a zdánlivě ji vracelo na začátek…

Obzvlášť kvůli tomu, že se Amélie Grayová po tolika problémech a trápeních, kterým museli čelit, nakonec rozešla s detektivem Devlinem. Nebo spíš on s ní. Ze záhadných důvodů, které ale čtenáři různých jiných fantasy celkem vytušili. Nicméně Amélie je teď volná, což autorce umožnilo přivést jí do cesty zas někoho jiného, i když také detektiva. Tento román totiž nálezem mrtvoly hned začíná…

Amélie restauruje další zpustlý hřbitov a najde tam klecové hroby, v Americe naprosto výjimečný jev. Tím spíš, že v jednom hrobu byl někdo pohřben teprve nedávno a zaživa… Místní detektiv Lucien Kendrick je velmi vnímavý, podezřívavý a možná o světě mrtvých ví víc, než dává najevo. A je zatraceně přitažlivý…

Ačkoli je tenhle díl možná restartem Améliina milostného života, její problémy s přízraky mrtvých, jejím vlastním posláním a předurčením atp. pokračují z minulých dílů, a je tu na ně tolik narážek, až to všechno působí lehce bizarně, když vidíte černé na bílém, co vše si autorka na svou hrdinku navymýšlela. A navymýšlí si ještě další nové hrozby a nové temné spolky, až máte pocit, že se každou chvíli vynoří sám Fantomas…

Příběh tentokrát není tak hororový jako ten minulý díl, spíš hodně matoucí. Amélie neví, komu může věřit, kdo je v jakém tajném spolku a jestli to, co vidí, je skutečné nebo jen někdo manipuluje její realitou. Úplně nejlepší je proto zkusit se soustředit na detektivní pátrání, ale i to je pohřbeno pod nánosy paranoie a duchů zemřelých už hodně dávno…

Vlastně i když se kniha pořád čte dobře, ze samotného příběhu jsem byla dost rozpačitá. Přišlo mi, že autorka už roupama neví, jak by historky ještě víc zašmodrchala, když vrah už se zdá více méně známý… Naštěstí mě ale závěr velmi příjemně překvapil. Ukázalo se totiž, že nejen Amélií někdo manipuluje – ale i my, čtenáři, jsme manipulováni autorkou myslet si a vidět to, co chce ona…

Strašidelný příběh z jižanského vedra je plný močálů, černé magie a temných duší, a i když už jsem ztrácela víru, přece jenom čtenáře dokáže navnadit na další pokračování…

Originál: The Sinner, 2016, překlad: Věra Klásková, vydal: Ikar, 2018, 343 stran