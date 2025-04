Sedmnáctiletá Avril se dostala na prestižní divadelní soustředění na pobřeží Connecticutu, k světoznámé herečce Wille, která tu pořádá semináře. Avril divadlo minuje, ale má i osobní důvod, proč tu je – před 12 lety tady zemřela její matka, utopila se – a ona sama si nepamatuje nic, co bylo předtím. Tady ve Whisper Cove si třeba na něco vzpomene, je tu své mámě blíž. A navíc herečka Willa Culverová mámu znala, třeba jí dá pár odpovědí…

My podezřívaví čtenáři tušíme, že jestli nebylo matčino utopení nehoda, jsou dospělí ve Whisper Cove ti, co něco určitě tají – a Avril si to nakráčí přímo mezi ně. Ale má vůbec čas na nějaké pátrání?

V tomhle přízračném románu se totiž stále něco děje, a děje se to všechno kolem Avril – stres z očekávání velké herečky, pocit prázdnoty tam, kde měla být její máma, podivné halucinace, a to nejhorší – hereččin syn Cole a jeho nebezpečná přitažlivost…

Už autorčina minulá kniha Temné a kruté lži byla prodchnutá uhrančivou atmosférou louisianských bažin a vedra, a podobné je to i tady. V téhle nové knize buduje autorka výtečně tajemnou atmosféru točící se kolem hypnotického oceánu, spodních proudů, mlhy a přízraků utonulých obětí. Nutí vás pochybovat o zdravém rozumu, pochybovat o tom, že záhady, co se tu dějí, musí mít logické zdůvodnění. Nemusí. Otázky, co se skutečně ve Whisper Cove děje (a v jaký žánr se kniha nakonec vyvrbí) vás nutí číst dál a dál…

Hluboká tajemství jsou velmi zvláštní young adult thriller. Na jednu stranu tu jsou moderní prvky (jako Avrilin spolužák a jeho románek s asistentem režie). Na druhou stranu tu jsou strašidelné až gotické motivy, jako od staré dobré Daphne du Maurier. A uprostřed toho úzkostlivá hrdinka, bojující s traumatem a amnézií, u níž nevíte, jestli balancuje na hraně příčetnosti, nebo tam v tom místě opravdu straší. Celý ten dojem výtečně podporují popisy husté přímořské mlhy, ve které člověk ztrácí orientaci – a pocit zmatku a dezorientace je i leitmotivem celé knihy.

Některé romány jsou zmatené neúmyslně, ale u téhle je nejistota a neukotvenost zcela záměrná, stejně jako vyvolání intenzivního pocitu, že stojíte na pláži a téměř cítíte mořskou sůl. Knihu jsem si užívala, i když detektivní linka bylo hodně upozaděná všemi těmi pubertálními emocemi, co s hrdinkou cloumaly – a jejím náměsíčným blouděním.

Originál: Secrets So Deep, 2022, překlad: Ondřej Duha, vydal: Fragment, 2025, 365 stran