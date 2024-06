3. února 2024 uplynulo 128 let od narození významného představitele české meziválečné tvorby Jaroslava Havlíčka. Jeho tvorba nejsou jen Petrolejové lampy. Patří do ní i povídky, které jsou pořádně barvité. Poslechnout si je můžete v audioknize Zavražděný sen a jiné povídky.

Zavražděný sen a jiné povídky je původní antologií povídek Jaroslava Havlíčka. Najdete v ní to nejlepší z krátkých textů. Jaroslav Havlíček patří mezi naše přední autory psychologické prózy, která se mu dařila nejen v románech, ale také při pestré povídkové tvorbě. Deset textů vzniklo mezi lety (1927–1940) a žánrově jsou velmi rozmanité. Milostné, realistické, fantastické i detektivní. Můžete si poslechnout dramata plná citu (Přicházející z pekel, Děvka páně, Past), přes sebereflexivní texty, během kterých se často špatně odlišuje, co je skutečnost a co blouznění (Zavražděný sen, Šálení jara, Pan Bych), až po drsně realistické povídky (Vavřínek, Pomsta, Dobrodružství) a velmi zajímavou fantasy povídku Hodinky pana Balabána. Těžko vybrat tu nejzajímavější, protože všechny mají svůj půvab a hloubku, do které se krásně ponoříte.

„Na Havlíčkových prózách jsou patrné stopy naturalismu. Věcné, deziluzivní zobrazení prostředí však často střídají bizarní grotesknost, snový lyrismus a fantastické představy.“ – Česká literatura od počátků k dnešku

Jaroslav Havlíček uměl kouzelně vytvářet nejrůznější charaktery a vyprávět s velkou naléhavostí. Jeho postavy jsou plné vášní nejrůznějšího druhu. Milují se, nenávidí, přicházejí o své sny. Povídky jsou tak dobře sepsané, že často litujete, že se nejedná o obsáhlý román. Nejenže dokázal krásně vystavět příběh a ukázat na něm méně či více tragické osudy nejrůznějších sociálních vrstev. A ta tragičnost je všudypřítomná.

Překvapením a příjemným bonusem jsou čtyři básně – Básně z kufru – jak jim říkal Havlíček, který právě jimi zahájil svou tvorbu. Později je chtěl vydat, ale nestihl to. Také básně jsou velmi tragické a zdařilé a určitě je škoda, že nejsou tak známé.

Audioknihu namluvil a sestavil Igor Bareš, foto: OneHotBook

Za vznikem titulu stojí herc a dabér Igor Bareš, který oslovil vydavatelství OneHotBook s přáním natočit výběr Havlíčkových povídek a několika raných básní: „Za úhelný kámen považuji povídku Přicházející z pekel, vyprávějící o tom, jak strašné činy jsme schopni páchat pro lásku.“

Na výběru pro audioknihu spolupracoval redaktor Petr Nagy: „Autorova povídková tvorba – která z velké části vyšla až posmrtně – zůstává trochu ve stínu jeho slavných románů. Přitom teprve jejím prostřednictvím můžeme nahlédnout Havlíčkovo dílo v celé jeho tematické a stylové šíři i pestrosti. A tuto rozmanitost jsme se snažili zachovat při sestavování naší antologie, která zahrnuje pozoruhodné texty rázu milostného, realistického, fantastického i detektivního.„

Všechny příběhy jsou velmi životné, poetické a plné silných emocí. Hudba Richarda Mlynáře audioknize dodává atmosféru a Igor Bareš již tradičně naprosto luxusní vyprávění. Poslechněte si ukázku z audioknihy na soundcloud.com.

Audioknihu vydalo vydavatelství OneHotBook, 2024

Formát: 1x CD mp3, i jako mp3 ke stažení

Délka nahrávky: 5 hodin 55 minut

Interpret: Igor Bareš

Režie: Michal Bureš

Hudba: Richard Mlynář