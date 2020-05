To se tak potkají dva, kteří si neskutečně sednou. Aby ale kniha neskončila hned po druhé kapitole, je třeba přidat nějaké zádrhely…

Terri Rayburnová se jako dcera správce jezerního prázdninového komplexu stará o všechno, co můžou nájemníci potřebovat. Když kamarád jejího otce ubytuje v její chatce svého synovce Natea Taggarta, není z toho moc odvařená. Než zjistí, že Nate rozhodně není zhýčkaný hezounek. Stačí týden, aby se z nich stali nerozluční parťáci, kteří se spolu starají o komplex. Ale teď k těm zádrhelům. Nate je zasnoubený se Stacy. A bohužel to není žádná protivná hysterka, jaké by se dalo snadno zbavit, ale roztomilá blondýnka, kterou mají všichni rádi. Naštěstí je dočasně v Itálii. Další komplikací je samotné městečko Summer Hill. Tam se všichni navzájem znají a žádní historka tam neunikne pozornosti – a Terri je terčem klepů už dlouho a tak ošklivých, že už radši ani do města nejezdí. A Stacy se vrací dřív…

Skvělá partie je volným pokračováním Dívky ze Summer Hillu, na začátku se míhají narážky o lidech, kteří vám můžou být lehce povědomí. Pokud jste tedy před rokem první díl četli. Ale když ne, nic se neděje, časem se chytnete.

Deveraux opět rozehrává příběh plný sympatických postav: žen, co si umí poradit samy, dokonalých mužů, kteří mají jen trošku pomalejší vedení. Kdy už tomu Taggertovi dojde, že jeho místo je u jezera? A když navíc na závěr přimíchá k zápletce ještě špetku detektivky, je románek úplně dokonalý. Ty čtenářky, které Deveraux čtou už od základky, zvlášť ocení, že sága rodu Montgomeryů a Taggertů zdárně pokračuje i v 21. století…

Originál: Met her Match, 2019, překlad: Daniela Čermáková, vydal: Baronet, 2020, 320 stran