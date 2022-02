Laminátové podlahy jsou vynikající podlahovou krytinou, která zaujme svou všestrannou funkčností a krásným vzhledem. Díky své rozmanité škále typů a vzorů je to správná volba pro rezidenční i komerční prostory. S ohledem na použití je třeba zvolit správnou tloušťku nebo třídu použití. Nejvyhledávanější jsou laminátové podlahy, které imitují vzhled pravého dřeva, čímž do prostoru přinášejí teplo a připomínají dřevěné parkety. Jsou ale podstatně levnější, což je jejich nejvýznamnější výhodou. Výběr laminátové podlahy namísto dřevěných parket vám může ušetřit finance, je ale důležité, abyste příliš mnoho nešetřili, protože kvalitní laminátová podlaha má také svou cenu.

Cenově dostupná podlaha

Mnozí se rozhodnou pro koupi laminátové podlahy z důvodu její nízké ceny, zde je však potřeba opatrnost. Je rozumné vyhnout se podlahám, které jsou vyrobeny z levných materiálů, protože mají mnohem menší odolnost proti poškrábání a různým jiným poškozením, jakož i proti vlhkosti. Působení vlhkosti může vést k namáhání laminátové podlahy, nejčastěji v případě, pokud je laminátová podlaha vyrobena z nekvalitní HDF nosné desky. Tyto typy laminátových podlah jsou skutečně levné, je ale pravděpodobné, že s nimi nebudete spokojeni. Proto se vyplatí si pár korun připlatit a zvolit podlahu, která je v nabídce za přijatelnou cenu, přičemž má odpovídající kvalitu a trvanlivost.

Jak vybrat správnou laminátovou podlahu?

Jak již bylo uvedeno, existuje široký výběr různých laminátových podlah, které se liší vzhledem, kvalitou materiálů, ze kterých jsou vyrobeny, a různými dalšími vlastnostmi. Důkladně promyslete a zvažte různé možnosti, které se vám nabízejí. Především je vhodné poradit se s odborníky, kteří vám pomohou při výběru laminátové podlahy, která bude vyhovovat vašim potřebám a prostoru, do kterého ji chcete umístit. V opačném případě by se při výběru měly zohlednit tyto vlastnosti:

vzhled vrchní vrstvy

materiál, ze kterého je podlaha vyrobena

tloušťka podlahy

třída odolnosti proti oděru

konečná úprava povrchové vrstvy

způsob a systém pokládky

zda je vybraná laminátová podlaha vhodná na podlahové vytápění

délka záruky

Laminátová podlaha, která napodobuje vzhled dřeva nebo kamene

Nejtradičnější volbou je laminátová podlaha, která napodobuje vzhled dubu a v současnosti je k dispozici v různých barevných odstínech. I když je podlaha napodobující vzhled dřeva považována za nejlepší volbu, v žádném případě to neznamená, že je to jediná možnost, kterou máte k dispozici. Velmi krásné a především elegantní jsou laminátové podlahy v imitaci kamene, jejichž výhodou je, že ve srovnání se skutečným kamenem jsou levnější a snadněji se instalují, a podlaha je pocitově teplejší, než by byla, pokud byste na ni položili skutečný obklad z kamene.

Tloušťka a různé třídy odolnosti proti oděru

Jakou tloušťku laminátové podlahy si zvolit? Doporučuje se vybrat si podlahu o tloušťce nejméně 7 mm. Nejčastěji se používají podlahy s tloušťkou 8 až 10 mm. Při výběru správné tloušťky je rozhodující, do které místnosti laminátovou podlahu budete pokládat. V některých místnostech, jako jsou např. ložnice, nejsou podlahy namáhané, takže vybraná podlaha může být tenčí než v jiných obytných prostorách, kde je větší zatížení. Měla by se zvážit i takzvaná třída odolnosti proti oděru, na jejímž základě se laminátové podlahy dělí do tří kategorií:

laminátová podlaha odolná proti oděru třídy 31/AC3 je vhodná do ložnic a jiných místností, kde není podlaha přetížená

laminátová podlaha odolná proti oděru třídy 32/AC4 je dobrou volbou pro všechny obytné rezidenční prostory, jako jsou obývací pokoje, kuchyně a dětské pokoje, a může se používat i v méně zatěžovaných obchodních a administrativních prostorách

laminátová podlaha odolná vůči oděru třídy 33/AC5 je vhodná pro nejvíce zatěžované prostory, tj. do všech místností, ale nejčastěji se používá k instalaci v obchodních a administrativních prostorách

Rychlá a jednoduchá pokládka

V porovnání s dřevěnými parketami je pokládka laminátové podlahy rychlejší a jednodušší. Stačí pouze dodržovat pokyny a doporučení výrobce, protože správné položení má také velký vliv na životnost podlahy. Navzdory jednoduché instalaci laminátových podlah doporučujeme nechat podlahu položit odborníky. Je nutné myslet na to, že kvalita podlahy hraje velkou roli v tom, jaký bude finální výsledek a jak spokojení s ní budete. Proto je velmi důležité zvolit si laminátovou podlahu nejvyšší kvality.

Laminátová podlaha je vhodná na podlahové vytápění

Pokud máte podlahové vytápění nebo jej právě instalujete, měli byste to vzít v úvahu i při výběru podlahové krytiny. Ne všechny podlahové krytiny jsou vhodné k položení na podlahové vytápění, což je třeba zohlednit při koupi. U podlahového vytápění je podlaha vystavena trvalému vytápění, které může způsobit poškození některých materiálů nebo se na nich mohou v průběhu času objevit praskliny. Na druhé straně mají některé podlahové krytiny velmi nízkou tepelnou vodivost, a proto nebude podlaha navzdory podlahovému topení dostatečně teplá, jak by měla být, tj. na vyhřátí prostoru použijete více energie.

Proto by se při pokládce na podlahové vytápění měla zvolit podlahová krytina s nejvyšší možnou tepelnou vodivostí, která zároveň dobře odolává vysokým teplotám. Laminátové podlahy se v tomto ohledu ukázaly jako velmi dobré, je však třeba zvolit takovou, která je vhodná k položení na podlahové vytápění a musí být také správně nainstalována. Potěr, který musí být řádně připraven a mít vyhovující tloušťku, hraje důležitou roli a je obzvláště důležité, aby dobře vyschl před samotným položením, protože úspěch pokládání je významně ovlivněn obsahem vlhkosti v potěru. Laminátová podlaha se může instalovat pouze na vybrané druhy elektrického podlahového topení.

Podlahová krytina, která má mnoho výhod

Vzhledem k výše uvedenému má laminátová podlaha mnoho výhod. Pokud hledáte podlahové krytiny do obytných nebo obchodních prostor, laminátová podlaha je určitě dobrou volbou, která vám poskytne veškeré potřebné pohodlí. Mezi její hlavní výhody patří:

pěkný vzhled

různé druhy, barvy a dekory

dobrá cena

rychlá pokládka bez lepení

snadná údržba

dobrá stabilita

dlouhodobá životnost

Znovu je třeba zdůraznit, že hlavním kritériem pro výběr laminátové podlahy by měla být kvalita. Laminátovou podlahu je třeba vybírat především podle účelu prostoru a zatížení podlahy v něm, při výběru dbejte na její vhodnou tloušťku a třídu odolnosti proti oděru. V každém případě se vyplatí koupit kvalitní laminátovou podlahu, protože je to odolná podlahová krytina, která vám bude uspokojivě sloužit po mnoho let.