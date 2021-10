Parkety jsou úžasná podlahová krytina, kterou najdeme v mnoha bytech. Aby Vaše parkety zůstaly krásné i nadále, připravili jsme pro Vás několik doporučení, jak je můžete co nejdéle ochránit před poškrábáním. Pokud budete tyto jednoduché rady dodržovat, budou Vaše parkety vypadat jako nové i po několika letech používání a po poškozeních nebude ani stopy.

Nádherné parkety bez škrábanců

Nové, čerstvě položené parkety zkrášlí daný prostor. I to je důvodem k tomu, že tento typ podlahové krytiny volí spousta lidí, mnohé z nás však rozčiluje, když se na parketách objeví nějaký škrábanec. Pokud je na nějakém viditelném místě nebo je hodně velký, je to nepříjemné, pokud se na parketách ale objeví větší počet škrábanců, je to ještě horší, protože to má vliv na jejich celkový vzhled. Parkety bez škrábanců jsou dozajista daleko hezčí, a proto je nutné je uchovat takové, jaké jsou, a postarat se o to, aby se nepoškrábaly.

Jak na parketách vznikají škrábance?

Někdo si myslí, že na každých parketách se časem začnou objevovat škrábance, to ovšem není pravda. Kvalitní, správně položené a udržované parkety jsou totiž podlahová krytina s dlouhou životností, jejíž vzhled může být i po mnoha letech stále pěkný a jen minimálně poškozený. Kolik na nich bude škrábanců závisí i na tom, jak parkety používáme, co v místnosti provádíme, jak jsou namáhány, apod. Pokud tedy chcete zamezit vzniku škrábanců na parketách, musíte si nejprve položit otázku, proč k nim vůbec dochází, a pak se pokusit zabránit příčinám jejich vzniku.

Škrábance se na parketách mohou objevit z různých důvodů, nejčastěji k nim však dochází kvůli přesouvání nábytku. Právě proto je důležité dodržovat následující:

1. Nábytek po zemi nikdy neposouvejte

Posouvání nábytku po parketách není dobrý nápad, jelikož se přitom škrábancům nebo jiným poškozením téměř nelze vyhnout. Pokud musíte přesunout konkrétní kus nábytku, je daleko lepší ho nadzvednout a na jiné místo ho přenést. V případě, že se jedná o větší a tím pádem i těžší kus, může se podlaha při posouvání ještě o to víc poškrábat. Z tohoto důvodu je lepší při přesouvání větších kusů nábytku poprosit někoho o pomoc. Tak ochráníte nejen svou páteř, ale i parkety.

2. Na židle nalepte podložky z filcu

Židle jsou totiž bezpochyby přesně ten kus nábytku, který po parketách přesouváme nejčastěji. Pokaždé, když si chceme sednout ke stolu, trochu posuneme i stůl, a totéž se může stát, i když od něj vstáváme. Abychom se vyhnuli škrábancům na parketách, které by mohly vzniknout právě tímto, je vhodné hned po nákupu nových židlí umístit na jejich nohy filcové podložky. Ty bývají občas k židlím přiložené, pokud ne, dají se koupit zvlášť. Takto navzdory přesouvání židlí neutrpí Vaše parkety vůbec žádné škody, a i pod jídelním stolem a kolem něj zůstanou nepoškozené.

3. Podložky můžete nalepit i na jiné kusy nábytku

Škrábance na dřevěné podlaze nezpůsobují jenom židle, ale i všechny další kusy nábytku. Ty sice neposouváme tak často, i tak k tomu ale občas dojde – třeba při luxování nebo úklidu, když nám za nábytek něco zapadne… Právě proto je vhodné i na nohy jídelního nebo psacího stolu nalepit vhodné podložky, a totéž platí i pro další nábytek, jako jsou třeba křesla nebo gauč. Tak bude přesouvání nábytku daleko snazší, a zároveň na parketách nezanechá žádné nechtěné stopy.

4. Parkety se dají ochránit také kobercem

Jednou z možností, jak ochránit parkety, je i koberec. Pokud máte koberce rádi, pak je to bezpochyby dobré řešení, zejména dnes, kdy je k dispozici tolik různých možností, materiálů a vzorů jako nikdy předtím. Koberec můžete umístit například pod konferenční stolek, doprostřed obýváku nebo dětského pokojíčku, či kamkoli jinam. Pokud zvolíte měkčí a tlustší koberec, budou parkety ještě více chráněné proti škrábancům a jiným poškozením, ale i proti pádům předmětů na zem. Kromě toho koberec také tlumí zvuky a postará se o příjemný došlap.

5. Používejte ochrannou podložku

Parkety mohou poškrábat také kolečka kancelářské židle, a proto jsou na trhu k dostání speciální podložky pro ochranu podlahy, které položíte vedle psacího stolu na místo, kde se nachází kancelářská židle. Taková podložka je vyrobená z odolné plastové hmoty, a proto dobře chrání podlahu, a zároveň působí nenápadně, protože je průhledná. Jedná se o velmi praktické a funkční řešení, pomocí kterého můžete ochránit všechny namáhanější části podlahy.

6. Odstraňte příčiny vzniku škrábanců

Pokud nechcete mít na parketách škrábance, je nutné promyslet, jak jim předcházet. Kromě samotného nábytku můžete parkety nevědomky poškodit i jakýmikoli jinými předměty, které položíte na zem nebo je po zemi přesouváte. Proto je nutné pod ně umístit odpovídající ochranu. V obchodech s nábytkem a dalšími bytovými doplňky můžete najít nespočet pomůcek pro tyto účely.

Můžete si také jen koupit silnější filc a nalepit ho na předměty, které by mohly parkety poškrábat. Takto můžete kousek filcu nalepit např. na větší květináč, který stojí na zemi, a podobným způsobem zajistit i hračky a všechny další předměty. Pokud odstraníte příčiny vzniku škrábanců, tak k nim nebude docházet, a Vaše parkety zůstanou krásné a nepoškozené i nadále.

Co udělat, když se na parketách objeví škrábanec?

Preventivní opatření jsou proti škrábancům na parketách bezpochyby tou nejlepší ochranou. V případě, že se na parketách objeví nějaký škrábanec, není třeba se děsit – většina typů parket se totiž dá znovu zbrousit. Nejlepší je zvolit tento nástroj až ve chvíli, kdy je podobných poškození více, tímto způsobem se dají parkety renovovat a zajistíte jim tím svěží vzhled. To platí pro lakované parkety. Pokud máte parkety natřené olejem, je možné zbrousit pouze jednu desku, což je při odstraňování škrábanců ještě jednodušší – desku můžete zbrousit a znovu naolejovat sami. Odstranění škrábance na naolejovaných parketách je skutečně velmi snadné s nezaberete Vám to moc času. Jen je třeba vybrat ten stejný olej, jaký je na ostatních parketách a použít ho během renovace desky. S tím Vám samozřejmě můžeme pomoci my. Navštivte naše salóny nebo nám napište na info@floor-experts.cz