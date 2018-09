Pro mnoho lidí je infrasauna lepší volbou než klasická finská sauna. A to hlavně proto, že v infrasauně není pobyt vázán na vysoké teploty, které například nevyhovují lidem s vysokým tlakem atd. A navíc není saunování v infrasauně tak náročné na čas, jako ve finské sauně, nehledě na jednodušší obsluhu.

Znáte zdravotní účinky infrasauny?

Infračervené záření, které produkují topidla v infrasauně (říká se jim infrazářiče) má prokazatelně pozitivní vliv na lidské zdraví. Pravidelné infrasaunování je ideální pro sportovce a pro ty, kteří chtějí posílit svůj imunitní systém, zbavit se unavených svalů a stresu.

Pozitivní účinky infrasauny můžete očekávat v těchto oblastech:



Léčba pohybového aparátu

Úleva od bolestí svalů a kloubů

Protože se během saunování v infrasauně uvolňují endorfiny, pomáhá to při léčbě stresu

Zdravější pokožka a vlasy: kůže se díky lepšímu prokrvení zbavuje nečistot a stává se pevnější, zbavíte se problémů s akné, suchým ekzémem a třeba i lupénkou

Zlepšuje se funkce srdce

Dochází k celkové detoxikaci organismu

Zvýšení obranyschopnosti těla a lepší boj proti infekci

Zlepšuje se sexuální výkonnost a plodnost

Celkově se zpomaluje stárnutí organismu

1. chyba – špatné infrazářiče

Když vybíráte infrasaunu, začněte u infrazářičů. Protože to je na infrasauně to nejdůležitější. Špatný infrazářič vás sice zahřeje, ale to je asi tak vše, co od něj můžete čekat. Zapomeňte na léčivé účinky, o kterých se tak často píše. Obyčejné zářiče totiž mají jen úzké spektrum paprsku, které nepronikají dostatečně hluboko do lidského těla.

Nejlepší infrazářiče také umí to, o čem si ty levné mohou nechat jen zdát: po stisknutí tlačítka se nerozehřívají několik dlouhých minut, ale jedou na 100% výkon vteřinu po zapnutí. Jen si spočítejte, kolik ušetříte za několik let provozu – rozdíl 5 minut a 1 vteřina u každého použití infrakabiny tak na elektřině naskáče na nemalou částku.

2. chyba – hlavně ať infrasauna moc nestojí

Nešetřete na nesprávném místě. Levná infrasauna skrývá hned několik problémů, se kterými se často setkáváme:

Mizerná řemeslná kvalita, špatné opracování

Často jsou příliš malé, lavice nejsou pohodlné

Levné materiály, nedostatečně kvalitní dřevo

Vydrží sloužit akorát tak po dobu záruky

Problém s následným servisem

Když vybíráte infrasaunu zkuste se lépe poohlédnout kolem sebe, nejlépe po českém výrobci, který je na trhu delší dobu. U levných infrasaun se na nějaký luxus moc nehledí, důležitá je cena. Navštivte nějaký saunový showroom – rozdíl mezi obyčejnou a kvalitní infrasaunou vám bude jasný okamžitě.

3. chyba – prodejce nepotřebuji znát blíže

Dnes, kdy můžete koupit infrasaunu klidně i na internetu, by se zdálo, že stačí sednout k monitoru počítače, chvíli hledat, vybrat podle krásného obrázku nějakou líbivou infrasaunu… a pak už jen kliknout na tlačítko „koupit“.

Jenže je tu několik ale.

Zbavujete se možnosti nechat si infrasaunu upravit – na výběr máte jen několik daných rozměrů. Co když vám nevyhovují? Opravdu by nebyla lepší infrasauna na míru ? S rozměry přesně takovými, že ideálně zapadne do vašich prostor, výklenku atd.? Infrasauna na klíč překvapivě nemusí být o tolik dražší než ta unifikovaná krabicová.

Pokud si vyberete českého výrobce své budoucí infrasauny, dostanete navíc několik podstatných výhod, které vám žádný e-shop nebo supermarket nedá:

Osobní přístup

Obrovská variabilita rozměrů infrasauny a jejího vybavení

Dostupnost náhradních dílů

Praktické rady pro používání

Kvalitní 100% servis i po uplynutí záruční doby

Často dostanete i nadstandardní záruky a delší záruku

Vyzkoušejte si infrasaunu na vlastní kůži. Dříve než ji koupíte!

Jak vybrat infrasaunu , abyste se nespálili? Nejlepší rada, kterou vám můžeme dát je tato – domluvte si schůzku v nějakém saunovém Showroomu a tam si infrasauny nezávazně prohlédněte a vyzkoušejte.

Dobré zkušenosti máme s firmou SaunaSystem, která infrasauny a sauny navrhuje a vyrábí déle než 15 let. Jejich saunové showroom najdete v Praze Uhříněvsi a je otevřené každý všední den od 9 do 17 hodin. Určitě nebudete litovat.