Každý, kdo zažil invazi štěnic do svého domova, ví, jak frustrující a nekomfortní to může být. Tito parazité se dokážou usadit téměř všude a způsobit nepříjemnosti jak lidem, tak i jejich domácím mazlíčkům. V tomto článku se podíváme na to, co jsou štěnice, jak se šíří, jaké jsou příznaky zamoření, a to nejdůležitější, jak se jich zbavit.

Co jsou štěnice?

Štěnice jsou malé parazitické hmyzí organismy, které se živí krví. Jsou schopné přežít měsíce bez potravy a jsou aktivní hlavně v noci.

Štěnice mají oválný tvar a ploché tělo. Jsou obvykle hnědé až červenohnědé barvy, ale po naplnění krví mohou být světlejší až červené. Mají malé hlavičky a krátká, zakřivené tykadla. Mají křídla, ale jsou neaktivní a nelétají. Většina druhů štěnic se nejvíce liší velikostí a tvarem těla.

Jak štěnice se šíří?

Štěnice se mohou šířit různými způsoby, ale nejčastějším způsobem je při stěhování velkého počtu lidí. Štěnice se obvykle přenášejí na oblečení, kufry nebo jiným zavazadlem, když se lidé pohybují z jednoho místa na druhé. Také mohou cestovat mezi byty a domy v v oblečení, nábytku nebo elektronice.

Štěnice se mohou také šířit v oblastech, kde jsou lidé více koncentrováni, jako jsou hotely, ubytovny a bytové domy. Pokud je jeden byt v domě zamořený, mohou se štěnice rychle rozšířit do ostatních bytů v budově.

Štěnice také dokážou vylézt do aut, což umožňuje šíření zamoření i do jiných lokalit mimo bydliště nebo pracoviště. Je důležité být opatrný a preventivně vyvarovat se nákazy, zejména pokud navštívíte místa, kde se vyskytuje vysoké riziko výskytu štěnic.

Jaké jsou příznaky zamoření štěnicemi?

Nejčastějším příznakem infestace (zamoření) jsou kousnutí na kůži. Tyto kousnutí se často vyskytují v řadách a mohou být doprovázena svěděním a podrážděním kůže. Další příznaky zahrnují skvrny krve na posteli nebo oblečení, drobné černé skvrny na matracích a v oblastech, kde se štěnice ukrývají, jako jsou zásuvky, rámy na obrazy a podobně. Tyto skvrny jsou vlastně výkaly štěnic, které obsahují zbytky krevního séra.

Jak se štěnic zbavit?

Zbavit se štěnic může být obtížné. Vyžaduje to trpělivost, dostatek úsilí a nejlepší je nechat to na odborníky na hubení štěnic. Nejprve je důležité identifikovat místa, kde se štěnice skrývají. Poté by měly být postižené oblasti důkladně vyčištěné a zbavené všech předmětů, které by mohly obsahovat štěnice nebo jejich vajíčka. K dispozici jsou různé metody likvidace štěnic, včetně chemických postřiků, návnad a tepelného ošetření. Nicméně, než se rozhodnete pro jakýkoliv typ likvidace, je důležité konzultovat s odborníky, kteří vám mohou pomoci s výběrem nejvhodnější metody.

Pokud jde o prevenci, nejlepší způsob, jak zabránit šíření štěnic, je pravidelná údržba a čištění domácnosti. Všechno oblečení a předměty, které mohou být infikovány štěnicemi, by měly být pečlivě vyprané a očištěné. Postelové prádlo by mělo být pravidelně měněno a matrace by měly být pravidelně otáčené a čištěné.

Kde hledat pomoc?

Pokud se rozhodnete pro profesionální pomoc při řešení likvidace štěnic, můžete vyhledat služby odborné dezinsekce. Tyto firmy mají zkušenosti s likvidací štěnic a nabízejí různé metody odstraňování zamoření, včetně tepelného ošetření, použití insekticidů a likvidace hnízd.

Můžete se štěnic zbavit sami?

Zbavit se štěnic svépomocí je možné, ale často je to obtížné a náročné na čas a úsilí. Existují různé způsoby, jak se pokusit o samostatnou kontrolu štěnic, jako je vysávání, praní postelového prádla, likvidace hnízd, použití insekticidů nebo tepelná ošetření.

Při použití insekticidů byste si měli být vědomi, že některé štěnice se mohou stát odolné vůči určitým látkám. Použití neúčinného insekticidu může dokonce zhoršit situaci. Pokud se rozhodnete použít insekticidy, měli byste použít pouze přípravky schválené k použití proti štěnicím a postupovat podle návodu na obalu.

Pokud se vám nepodaří infestaci štěnic řádně odstranit, pak je důležité vyhledat odbornou pomoc od profesionálních dezinsektorů. Tyto firmy mají školené techniky a vybavení nezbytné k efektivní likvidaci štěnic.