Znáte všechny vychytávky, které vám pomohou zorganizovat si bydlení? Rádi si zaplňujete byt kouzelnými dekoracemi? Nebo máte děti, jejichž nekonečné množství hraček tvoří nedílnou součást vašeho bydlení? Všechny tyto nezbytnosti ale zabírají stále víc místa. Praktické řešení naleznete v úložných krabicích, nebo stylových komodách.

1. Úložné boxy

Za naprosto nezbytnou součást uklizeného domova považujeme dřevěné úložné boxy . Dodají bydlení správný hygge nádech a celý prostor bude dýchat hřejivostí. Úklid dětského pokoje se mnohdy stává doslova bojem s neviditelnými draky. Děti v zápalu hry vytáhnou klidně celý pokojíček a zaneřádí každý kout bytu. K úklidu se však zas až tak moc nemají. Přijde vám to notoricky známé? Různé bedýnky, boxy a zásuvky v otevřeném policovém systému vám prokáží nejlepší službu. Děti budou vědět, kam se svými poklady, autíčky, dinosaury a panenkami. A co je na tom nejlepší? Úklid je v tomto případě bude nesmírně bavit. Pokud navíc vyberete boxy, které budou okaté, barevné a pokud zvolíte nesmrtelný dřevěný materiál tak i pevné a nerozbitné. Nebo snad popustíte uzdu své fantazii a vyzdobíte boxy sami a přinesete do dětského pokoje hravost a svébytnost?

2. Bedny dřevěné, plastové, či látkové?

Bedýnky a krabičky umí schovat spoustu maličkostí a dodat domovu organizovaný vzhled. Je jen na vašem uvážení, co si zvolíte za materiál, či velikost.

Dřevěné bedny a jejich výhody

tvarová stálost

nadčasovost – dřevo patří naprostým právem k stálicím bytového designu napříč historií po celém světě, v případě pořízení dřevěné bedny nikdy nešlápnete vedle

hřejivý materiál – dodá domovu správnou dávku útulnosti

nezničitelné a nerozbitné

nikdy nevyjdou z módy a navíc “stárnou” do krásy

můžete je libovolně upravovat, obrušovat a barvit dle svých preferencí

Nevýhody

cena – oproti plastovým bednám je vyšší (vydrží vám však mnohonásobné déle)

váha – jsou těžké

Výhody plastových beden

cena – plastové bedny patří k těm nejlevnějším na trhu

snadná údržba

jsou lehké

Nevýhody

snadno se poničí

pokud je nemáte někde schované, tak v otevřeném prostoru nevypadají designově nejlépe

rychle se na nich podepisuje zub času

Látkové bedny

různorodý design – ano, právě látkové bedny se mohou chlubit obrovskou variabilitou, naleznete tedy vždy kousek, který se vám do interiéru bude dokonale hodit

jsou lehké

Nevýhody

tvarová nestálost

velmi špatná údržba

3. Dřevěné organizéry jsou tím pravým ořechovým pro perfekcionisty

Prekérní situaci v podobě chaosu v šuplíku vyřešíte lehce pomocí organizérů. Drobnosti a náčiní spojené s jistou konkrétní činností bude dokonale uklizené. Kosmetiku v koupelně si bez organizéru nelze ani představit! Ptáte se nyní v čem jsou dřevěné organizéry lepší než ty plastové? Rozhodně v nezávadnosti materiálu. Dřevo obecně působí na smysly člověka ve všech směrech pozitivně a hřejivě. Již staří Číňané nedali na tento materiál dopustit a čaj skladují bezvýhradně v souladu s dřevem. Například kosmetika si pro své časté užití žádá otevřený prostor, dřevěný organizér bude v tomto případě i dokonalým designovým a dekorativním prvkem.

Foto: Unsplash/Covene

4. Truhly a truhlice dodají domovu prvek originality

Vhodně zvolená truhla v nadčasovém přírodním designu vám poslouží nejen coby úložný prostor, ale i jako odkládací stolek, nebo lavice k sezení. Pokud bojujete doma s místem, tak z truhly budete nadšení. Na trhu najdete nepřeberné množství designů a materiálů. Milovníkům starožitností učarují malované truhly. Pokud se necháváte strhnout nejnovějšími trendy, tak krásná masivní truhla u vás doma nesmí chybět.

Foto: Skylar Kang / Pexels

5. Proutěné zásuvky

Když se krása snoubí s praktičností, tak výsledkem jsou stylové proutěné výrobky. Proutěné zboží nádherně vypadá v otevřených komodách. Přinese vám do interiéru kus přírody, dřeva a lesa. Již dávno nepatří proutí do venkovských chalup, nebo do interiéru vašich babiček. Stále častěji se stává nedílnou součástí moderního a zejména vzdušného interiéru. Krom efektivního a originálního vzhledu oceníte i snadnou údržbu. Stačí obyčejný vysavač, případně mokrý hadřík a všechny nečistoty okamžitě zmizí.

Brousíte si zuby na některého z výše zmíněných pomocníků? Nebo snad na všechny? Ve zdokonalení interiéru vám vůbec nic nebrání. Proutí dodává prostoru hřejivost, dřevo zase provonělo celé bydlení příjemnou vůní. Pokud byste byt rádi doladili byt do posledního detailu, vsaďte na útulné prostředí inspirované přírodou, které hravě porazí jakékoliv podzimní chmury. Jen směle do toho!