Tradice jsou stále oblíbenější. Tyhle návraty ke kořenům slaví návrat a vůbec nejlepší jsou ty vlastní tradice. Třeba i přenášené z generace na generaci. Nakladatelství Smart Press vydalo kouzelnou knihu Moniky Kindlové a Martiny Boledovičové Tradinář, která vám pomůže užít si tradiční rok trochu jinak.

Většinou věnujeme pozornost pouze velkým svátkům jako jsou Vánoce, Velikonoce, ale i ty ostatní si zaslouží pozornost, propojují totiž lidi. Pomohou nám lépe uvědomit si kořeny, ale také jednotlivé krásy celého roku. Kniha Tradinář je rozdělená do kapitol podle měsíců v roce.

Na začátku knihy autorky vysvětlují, k čemu jsou tradice a jaké jsou jejich druhy. Vypráví o cyklu roku i zmiňují osm ročních dob v české lidové tradici.

Cokoli uděláte s láskou a radostí, bude to pravé…. str. 11

Spousta inspirace na každý měsíc

Protože již zmíněné dva velké svátky jsou často diskutované, pojďme se podívat, co zajímavého na nás čeká v srpnu.

Věděli jste, že 8. srpna je Mezinárodním dnem koček a 26. Mezinárodním dnem psů? Co se týká dalších zajímavých akcí, je to třeba svátek sv. Vavřince (10. srpna), který chrání před ohněm. Štíty chalup se zdobily jeřabinovými věnečky, které se i dnes mohou stát hezkou ozdobou před přicházejícím podzimem. Podzim avizoval i svátek sv. Bartoloměje (24. srpna), kdy se konala první posvícení v roce. Hlavní oslavou ovšem byly dožínky – oslava sklizně obilí. Keltové svátek slavili pod názvem Lughnasad a oslavy trvaly i několik dnů (autorky odkazují na skanzen v Nasavrkách, kde se dají zažít právě keltské dožínky).

Z vyrábění v srpnu si můžete vybrat z panenky z kukuřičného šustí, přes sluneční batiku, kamínkové piškvorky, až po zahradní lucerničky.

Srpen je většinou v rytmu letních sklizní – kvašení okurek, sušení a zavařování.

Kniha Tradinář (Smart Press, 2019) je neuvěřitelně krásná, pohodová a voňavá. Potěší nejen dobře zpracovanou textovou stránkou, ale i tou grafickou, včetně nádherných fotografií, plných jedinečné atmosféry. Na téměř tři stech stranách se zaručeně dozvíte spoustu novinek a inspirací. Získáte nejen řadu receptů, tipů na vytváření, ale také informací o jednotlivých svátcích, tradicích a zvycích. Zařadit do života něco nového je vždy výzvou.