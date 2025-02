Chodíte na běžky, sjezdovky, a co takhle lyže na backcountry? Pojďme si vysvětlit, co tento pojem znamená, co obnáší a o co se dál zajímat.

Backcountry běžky SPORTEN WANDERER SKIN, lyže určené pro pohyb mimo stopu. Foto: Sporten

Backcountry lyžování je označení pro pohyb v přírodě mimo upravené cesty a sjezdovky. Tento termín se nejčastěji používá ve spojení se zimními sporty, jako je skialpinismus nebo freeride lyžování, ale zahrnuje i turistiku, snowboarding, běh na lyžích či kempování v divočině. Hlavní myšlenkou je opustit civilizaci a vydat se do volné přírody, kde si člověk užívá maximální svobody, ale také nese plnou odpovědnost za svou bezpečnost.

Historie backcountry

Pojem backcountry má své kořeny v dávné minulosti, kdy lidé cestovali divočinou kvůli lovu, obživě nebo přesunu mezi osadami. Moderní backcountry, jak ho známe dnes, se začalo rozvíjet v první polovině 20. století, kdy se objevily první skialpinistické expedice a dobrodruzi začali vyhledávat neprozkoumané oblasti hor. S postupem času a rozvojem vybavení se backcountry stalo oblíbenou formou sportu a trávení volného času mezi outdoorovými nadšenci po celém světě.

Co je potřeba pro backcountry dobrodružství?

Aby bylo vaše backcountry dobrodružství bezpečné a příjemné, je třeba se pečlivě připravit. Podívejte se na základní vybavení a dovednosti, které byste měli mít:

1. Vhodné vybavení

Lyže nebo snowboard – speciální skialpové lyže, splitboard nebo freeridové lyže s odpovídajícím vázáním. Backcountry lyže jsou na první pohled znatelně širší než klasické běžky.

– speciální skialpové lyže, splitboard nebo freeridové lyže s odpovídajícím vázáním. Backcountry lyže jsou na první pohled znatelně širší než klasické běžky. Pásy na lyže – stoupací pásy umožňují pohyb do kopce bez sklouzávání.

– stoupací pásy umožňují pohyb do kopce bez sklouzávání. Pevná obuv – skialpové nebo freeridové boty, případně pevná turistická obuv pro letní sezónu.

– skialpové nebo freeridové boty, případně pevná turistická obuv pro letní sezónu. Lavínové vybavení – lavinový vyhledávač, lopata a sonda jsou naprostou nutností pro pohyb ve volném terénu.

– lavinový vyhledávač, lopata a sonda jsou naprostou nutností pro pohyb ve volném terénu. Oblečení do extrémních podmínek – vrstvené oblečení, které udržuje teplo a zároveň odvádí vlhkost.

– vrstvené oblečení, které udržuje teplo a zároveň odvádí vlhkost. Batoh s bezpečnostní výbavou – některé modely obsahují airbagový systém, který zvyšuje šanci na přežití při lavině.

– některé modely obsahují airbagový systém, který zvyšuje šanci na přežití při lavině. Navigační pomůcky – mapa, kompas, GPS zařízení nebo mobilní aplikace s offline mapami.

– mapa, kompas, GPS zařízení nebo mobilní aplikace s offline mapami. Jídlo a voda – dostatek energeticky bohatých potravin a tekutin pro celodenní výlet.

– dostatek energeticky bohatých potravin a tekutin pro celodenní výlet. Lékárnička a základní opravná sada – náplasti, obvazy, izolační fólie a nástroje na opravu vybavení.

2. Dovednosti a znalosti

Lavínová bezpečnost – absolvování lavinového kurzu je nezbytné pro bezpečný pohyb v horách.

– je nezbytné pro bezpečný pohyb v horách. Navigace v terénu – umět číst mapu, orientovat se pomocí kompasu a pracovat s GPS.

– umět číst mapu, Základy první pomoci – schopnost ošetřit zranění a jednat v krizových situacích.

– schopnost ošetřit zranění a jednat v krizových situacích. Správné plánování trasy – sledování počasí, lavinové předpovědi a volba bezpečných cest.

– sledování počasí, lavinové předpovědi a volba bezpečných cest. Fyzická kondice – backcountry je náročná aktivita, která vyžaduje dobrou fyzickou přípravu.

3. Respekt k přírodě

Pohyb v backcountry znamená nejen pocit svobody, žádná přeplněná sjezdovka nebo běžecká trať, ale neporušené stopy a hlavně ohleduplnost k přírodě. Pokud se o tento způsob sportu začnete zajímat, je třeba dodržovat nejen zásady bezpečnosti, ale také zásady udržitelného turismu, nepoškozujte ekosystém a vždy respektujte pravidla národních parků a chráněných oblastí.

Backcountry nabízí jedinečnou možnost prozkoumávat divokou přírodu a zažívat nezapomenutelná dobrodružství. Zároveň však přináší i rizika, na která je nutné být připraven. Správné vybavení, znalosti a respekt k přírodě jsou klíčem k bezpečnému a úspěšnému výletu. Pokud s backcountry začínáte, doporučujeme vyrazit s průvodcem nebo zkušenými přáteli a postupně si osvojovat všechny potřebné dovednosti.