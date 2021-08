Yuzu je citrusové ovoce, které u nás poměrně nabírá na popularitě. U nás ho víceméně jako plod neseženete, najdete ho ve zpracované podobě. Jak yuzu využít? Kam všude se dá přidat, abyste si ho mohli vychutnat?

O yuzu jsme už psali. Tohle ovoce, populární hlavně ve východoasijské kuchyni, se u nás dá sehnat hlavně v podobě nápoje, yuzu čaje, medu. Z plodu se využívá šťáva i kůra. Chuť často bývá popisována jako kombinace mandarinky, citronu a grapefruitu. Kam s touhle kyselohořkou dobrotou? No nejlépe na lžičku a do pusy. Krátká a jasná cesta. Ale možností využití je mnohem víc.

Yuzu v dezertech

Pokud to vezmeme hezky popořádku, yuzu se hodí přidat do müsli, na ovesnou, krupicovou kaši.

Foto: Styl života

Další využití yuzu

Yuzu tradičně bývá i součástí různých omáček k masům. Yuzu je i populární v různých kulinárních show. Objevilo se jako součást receptu u šéfkuchaře Jamese Martina, který s ním připravil sezamového lososa s yuzu majonézou. Ovoce se přidává i do asijských polévek, k přípravě sushi, do omáčky ponzu a dalších druhů omáček, do salátových dresinků a majonéz.

Nápoje s yuzu

Yuzu se dá bohatě využít hlavně při přípravě horkých nápojů, limonád nebo různých koktejlů. Chuť tohoto ovoce je velmi silná, stačí proto přidávat relativně malé množství. Na nealkoholický nápoj budete potřebovat lžičku yuzu, sodovku, případně trochu ledu, jako ozdobu můžete ustřihnout snítku meduňky nebo máty.

Pokud si budete chtít připravit alkoholický nápoj, skvěle se hodí chuť yuzu třeba k ginu a toniku.

Yuzu gin tonik

40 ml kvalitního ginu

10 ml / 13 g yuzu (1 čajová lžička)

100 ml toniku

Led

V koktejlové sklenici smícháme gin se lžičkou Yuzu tea. Skleničku do 2/3 zasypeme ledem a dolijeme tonikem.

Yuzu spritz (120 ml)

3 díly Prosecco (60 ml)

2 díly YUZU likér (40 ml)

1 díl díl soda (20 ml)

led a lístky máty na ozdobu

Naplníme sklenici až po okraj ledem, naměříme YUZU likér a nalijeme na led; naměříme prosecco a nalijeme na led, přidáme perlivou vodu a ozdobíme lístky máty.