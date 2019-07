Vladimír Soukup a Petr David jsou autoři, kteří zvou na krásná místa naší země. V novém titulu Praha záhadná a tajemná se podívali na naše hlavní město, které je opředeno spoustou zajímavých vyprávění. Jeden výtisk této knihy vám nabízíme v naší soutěži.

ANOTACE: Praha záhadná a tajemná

Co všechno se odehrálo ve Faustově domě, co víme o Golemovi, na co narazíme při toulkách uličkami Malé Strany či Starého Města, co se skrývá v nejrozsáhlejším hradním areálu na světě…? Co víme o jedné z nejděsivějších soch, skutečném příběhu Dalibora či proti tehdejšímu právu popravené šílené šlechtičně…? Předlouhá historie Prahy nabízí spoustu příběhů, tajemství a záhad, přičemž hranice mezi doloženou historií a světem mysterií je převelice tenká. Otázky, spojené s objevováním záhadami opředených míst, klade i knížka věnovaná právě Praze záhadné a tajemné. Objevují se tu lokality známé i tak trochu utajené. Některé příběhy mají své reálné vysvětlení, jiné se pohybují za hranicí fikce a nadpřirozena, na některé otázky pak dosud nedokázala odpovědět ani moderní věda.

Nakladatelství Universum, 208 str.

