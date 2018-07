Cestování v čase je poměrně oblíbené téma, ať už v knižní podobě nebo v televizi. V naší nové soutěži nabízíme tři výtisky knihy Matta Haiga Vězeň času, kterou vydala Metafora.

„Jemný, citlivý román o Tomu Hazardovi, který žije už 400 let. Všechno výborně zvládá, jen se nesmí zamilovat. Hádejte, co bude dál?“

– časopis Red

ANOTACE: Matta Haiga Vězeň času

Kolik životů potřebujeme, abychom se konečně naučili žít?

„Jsem starý. To je to první, co byste měli vědět. Problém je, že mi to nejspíš neuvěříte.

Když se na mě podíváte, pravděpodobně si řeknete, že je mi kolem čtyřiceti.

Ale nemohli byste se mýlit víc…“

Tom Hazard má neuvěřitelné tajemství. Na pohled možná vypadá jako obyčejný jednačtyřicetiletý muž, ve skutečnosti však žije už několik století. Na vlastní kůži prožil mnohé – hrál divadlo se Shakespearem v alžbětínské Anglii, účastnil se zaoceánských výprav s kapitánem Cookem, popíjel s Fitzgeraldem v Paříži 30. let… Měnil identity, aby přežil bez prozrazení, ale nyní se ho minulost pokouší dohonit. Jednou provždy se bude muset rozhodnout, zda zůstane v minulosti uvězněn či konečně začne žít v současnosti.

Ocitáme se s Tomem v Londýně, kde přijímá místo učitele dějepisu – ideální pro někoho, kdo zná dějiny doslova z první ruky. Ve škole potkává šarmantní učitelku francouzštiny, která mu pořádně zamotá život. Protože jediné, co Tom nesmí, je ZAMILOVAT SE.

Vězeň času je milostný příběh procházející staletími a kontinenty. Originální román o tom, že kdybychom měli dostatek času, nejspíš bychom žili šťastně až do smrti.

